Nachdem Dennis als ausgebildeter Banker nicht länger Bausparverträge an Omis und Opis verscherbeln wollte, ist er über ein Bachelor-Studium in Siegen in die geheimen Hallen der GamePro gekommen. Seitdem versucht er allen zu vermitteln, warum The Binding of Isaac: Rebirth das beste Spiel der Welt ist und dass man Souls-Spiele einfach lieben muss. In seiner Freizeit ist Dennis zudem riesen Formel 1-Fan und hat seit Schumis erstem Titel 1994 kaum ein Rennen verpasst.