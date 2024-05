Warum ich hoffe, dass eine 'Switch 2' nie erscheint

Für Dennis könnte Nintendo mit ihrere neuen Konsole verlieren, was sie seit vier Jahrzehnten auszeichnet.

Bis spätestens April 2025 will Nintendo endlich verraten, was sich hinter ihrer neuen Konsole verbirgt. Dass wir bei der offiziellen Enthüllung allerdings noch groß überrascht werden können, wird nach schier unzähligen glaubhaften Leaks zur Leistungsfähigkeit, zum neuen Handheld-Display und auch mit Blick auf den massiven Erfolg der Switch aus meiner Sicht immer unwahrscheinlicher.

Es könnte also durchaus sein, dass wir mit der "Switch 2" einen klassischen Nachfolger bekommen, der auf dasselbe Konzept setzt und "nur" die technischen Komponenten verbessert – quasi Nintendos Gegenstück zur PS5 oder Xbox Series.

Was auf den ersten Blick jedoch plausibel klingt, wäre für mich persönlich eine herbe Enttäuschung. Mit einer Switch 2 würde Nintendo meines Erachtens nämlich die kreative Magie verlieren, mit der sie mich seit über drei Jahrzehnten verzaubern.

Dennis Michel Dennis hat sich seit seinem gelben Game Boy mit einer Ausnahme – Sorry, N64 – jede Konsole von Nintendo geholt und selbst mit seiner Wii U eine kurze, aber verdammt gute Zeit erlebt. Auch auf die neue Konsole freut er sich riesig, hat jedoch die Befürchtung, dass sie ihn nicht mehr so wie früher überraschen könnte.

Nintendos Konsolen waren immer etwas Besonderes

Mit dem Game Boy hatte ich Anfang der 90er zum ersten Mal eine Videospielkonsole in den Händen und konnte so (fast) überall zocken, wo ich wollte. Später konnte ich beim DS auf zwei Bildschirmen gleichzeitig Professor Layton daddeln und auf der Wii mit meinen Eltern im heimischen Wohnzimmer bowlen.

Nintendos Konsolen sind alles, aber sicher nicht langweilig. Vor jeder Ankündigung war die Vorfreude und Spannung riesig, schließlich war nie abzusehen, welche Gedanken sich Nintendo gemacht hatte oder welches Gimmick verbaut sein könnte.

Rückblickend war gewiss nicht jede Idee ein Hit – den 3D-Effekt beim DS-Nachfolger hätte es zum Beispiel für meinen Geschmack nicht gebraucht. Auch mit dem Wii U-Gamepad traf Nintendo keinen Nerv, hatte aber immerhin den Mut, es auszuprobieren.

Den 3D-Effekt fand ich zwar nie so dolle, dafür aber Super Mario 3D Land umso mehr.

Doch diese spielerische und mutige Magie, mit der sich Nintendo samt ihrer Maskottchen wie Mario und Zelda und generell ihren Wohlfühlspielen bis heute von Sony und Microsoft abhebt, könnte bei der Switch 2 ausbleiben.

Ist die Switch zu erfolgreich für einen magischen Nachfolger?

Nintendo steht nämlich aktuell vor einem großen Dilemma – wenn man das bei all den Erfolgsmeldungen überhaupt so bezeichnen kann.

Auf dem klassischen Konsolenmarkt wird es nämlich immer schwerer, etwas Neues zu probieren, gleichzeitig aber keinem hohen Risiko ausgesetzt zu sein, enorme Verkaufseinbußen hinnehmen zu müssen. Die Nintendo Switch wird in den kommenden Monaten vermutlich die PlayStation 2 als erfolgreichste Konsole aller Zeiten ablösen und ist nach wie vor überaus gefragt.

Es wäre aus wirtschaftlicher Sicht daher nur allzu verständlich, würde die "Switch 2" als sichere Bank erneut als Hybridkonsole samt besseren Hardware-Specs daherkommen und die so erfolgreichen Marken wie Animal Crossing und Mario bedienen.

War Nintendo nach dem Scheitern der Wii U noch zur Kreativität gezwungen, ist jetzt zumindest in meiner Außenwirkung genau das Gegenteil der Fall und der Erfolg der Switch könnte überspitzt formuliert zum “Zurücklehnen” verleiten.

Damit der Artikel nicht so pessimistisch endet

Doch auch wenn vieles auf einen klassischen Nachfolger hindeutet, hat mich Nintendo in der Vergangenheit schon zu oft überrascht. Wer weiß, vielleicht führen sie einen witzigen KI-Assistenten ein, der mich Spiele mit Sprachsteuerung spielen lässt und mir nebenbei verrät, welche News gerade auf GamePro erscheinen.

Vielleicht geht Nintendo mit der Switch 2 auch zunächst auf Nummer sicher, nur um dann ein Jahr später endlich das coolste aller VR-Headsets zu veröffentlichen, mit dem uns nicht mehr schlecht wird, kein Kabelsalat nötig ist und wir Mario Kart aus dem Cockpit heraus zocken können – man wird ja noch ein bisschen spinnen dürfen.

Und letzten Endes kann Nintendo natürlich auch mit ihren Spielen die nötige Magie beziehungsweise Frische bringen. So, wie sie es zum Start der Switch mit der Zelda-Reihe und Breath of the Wild samt seiner Open World gemacht haben.



Mich würde es jedenfalls riesig freuen, wenn Nintendos kreative Ader nicht versiegt ist und uns die neue Konsole wieder etwas Magisches bietet. Aber schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, wie ihr das seht und auch, welches Gimmick ihr euch vorstellen könntet.