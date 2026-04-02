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Konkurrenz für Battlefield 6: Dieses neue PS5-Spiel greift nach dem Thron der Schlachten-Shooter!

Noch in diesem Jahr steht der Release eines großen PS5-Shooters an, der authentische Schlachten-Atmosphäre verspricht. Ab jetzt könnt ihr euch den potenziellen Hit mit Preisgarantie sichern!

GamePro Deals
02.04.2026 | 16:03 Uhr


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Zumindest dann, wenn ihr es gern historisch und realistisch habt, dürfte dieser neue PS5-Shooter für euch eine tolle Battlefield-Alternative sein. Zumindest dann, wenn ihr es gern historisch und realistisch habt, dürfte dieser neue PS5-Shooter für euch eine tolle Battlefield-Alternative sein.

Noch 2026 soll ein großer Multiplayer-Shooter erscheinen, der mit Schlachten für 100 Spieler*innen gleichzeitig und seiner historisch authentischen Atmosphäre zur ernstzunehmenden Konkurrenz für Battlefield 6 werden könnte. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X könnt ihr jetzt bereits bei Amazon vorbestellen, und zwar mit der üblichen Preisgarantie. Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger:

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Ein genauer Erscheinungstermin steht übrigens noch nicht fest, vermutlich dürften also noch einige Monate bis zum Release vergehen. Falls ihr euch nun fragt, womit ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben sollt, haben wir hier ein paar weitere PS5-Neuerscheinungen für euch, die schon sehr viel früher kommen:

Authentische Schlachten für 100 Personen: Das ist der neue PS5-Shooter!

Der Nachfolger von Hell Let Loose schickt uns in den Vietnamkrieg. Der Nachfolger von Hell Let Loose schickt uns in den Vietnamkrieg.

Es geht hier um Hell Let Loose: Vietnam, den Nachfolger des im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Shooter-Hits Hell Let Loose, der sich mit dem Vietnamkrieg ein neues Szenario ausgesucht hat. Am Grundkonzept ändert das nichts: Nach wie vor handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der auf gewaltige Schlachten mit 100 Spieler*innen gleichzeitig setzt.

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Im Vergleich zu Spielen wie Battlefield legt Hell Let Loose sehr viel mehr Wert auf eine authentische Darstellung historischer Gefechte (soweit das in einem Multiplayer-Spiel möglich ist). Auch der neue Vietnam-Ableger dürfte wieder vergleichsweise realistisch und komplex werden: Die Entwickler haben 19 verschiedene Rollen angekündigt, aufgeteilt in Einheiten mit verschiedenen Funktionen, von der Aufklärungs- über die Panzer- bis zur Geschütz-Einheit.

Wer seinerzeit Battlefield Vietnam gespielt hat, dürfte solche Brücken und Patrouillenboote noch gut im Gedächtnis haben. Wer seinerzeit Battlefield Vietnam gespielt hat, dürfte solche Brücken und Patrouillenboote noch gut im Gedächtnis haben.

Im Vergleich zum Vorgänger sollen vor allem die neuen Helikopter und die Luftunterstützung aufseiten der USA und die Tunnelnetzwerke aufseiten der Vietnamesischen Volksarmee für frischen Wind im Gameplay sorgen. Obendrein verfügen beide Seiten über kampfstarke Patrouillenboote. Außerdem sind die Sichtverhältnisse im vietnamesischen Dschungel natürlich ganz anders als auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs.

Genügend Umfang dürfte Hell Let Loose: Vietnam ebenfalls bieten. Die Entwickler haben sechs verschiedene Modi angekündigt, von denen der Kriegsführungsmodus, in dem zwei Teams fünf Sektoren zu erobern versuchen, wahrscheinlich der beliebteste werden dürfte. Zudem wurden sechs Karten versprochen, was im Vergleich zu anderen Multiplayer-Shootern nicht viel erscheinen mag, aber dadurch, dass die Maps sehr groß werden sollen, für den Anfang mehr als genug sein sollte.

Wie gut Hell Let Loose: Vietnam letztendlich wirklich werden wird, können wir natürlich noch nicht beurteilen, aber zumindest für diejenigen unter euch, die die mehr Wert auf Komplexität und realistische Schlachten als auf AAA-Produktionsqualität legen, könnte es zu einer ernsthaften Alternative zu Battlefield 6 werden. Für diejenigen, die auf historische Szenarien stehen und nostalgische Gefühle für Battlefield Vietnam haben, dürfte es ohnehin ein Pflichtkauf sein.

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