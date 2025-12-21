"Wollt ihr mich verarschen?" Neueste One Punch Man-Folge passt ein Charakter-Detail auf die unpassendste Weise an und damit hat die Community nicht gerechnet

Da hat sich das Studio mit Zombieman in Season 3 von One Punch Man aber mächtig etwas eingebrockt. (© ONE, Yusuke Murata / J.C. Staff)

One Punch Man Season 3 steht erneut in der Kritik, denn viele Fans sind mit der Anime-Adaption des beliebten Action-Mangas unzufrieden. Dieses Mal ist diese Unzufriedenheit jedoch wegen mangelhafter Animationen oder offensichtlichen Adaptionsfehlern entstanden, sondern aufgrund einer als äußerst unpassend empfundenen Anpassung eines Details von einem beliebten Charakter: Zombieman.

Statt der gewohnten Zigarette, die Zombieman sonst raucht, hält er plötzlich einen knallbunten Lutscher in der Hand – ein Detail, das bei vielen Anime-Fans an Sanji aus One Piece erinnert.

Zombieman mit süßen Lutscher anstelle einer Zigarette

Mit dem Release der aktuellen Episode 10 von One Punch Man Season 3 ist der umstrittene Anime erneut zum Gesprächsthema Nummer eins unter Fans geworden – und wieder fällt die Reaktion der Community überwiegend negativ aus.

In Episode 10 mit dem Titel "Unsterbliche Schlammschlacht" findet ein Kampf zwischen Zombieman und Vampir statt, der ziemlich blutig und brutal ausgeht. Obwohl es wiederholt, harte Kritik an der Animationsqualität gibt, sorgt ein ganz anderes Detail in der Episode für heftiges Kopfschütteln in der Community: Zombiemans Zigarette – oder genauer gesagt: ihr Fehlen.

Hier seht ihr einen Screenshot von Zombieman in der erwähnten Szene, der von X-User OnePunch_Daily in einem Beitrag geteilt wurde:

Der gnadenlose Kämpfer ist eigentlich für exzessives Kettenrauchen bekannt, doch davon fehlt in der dritten Staffel bislang jede Spur. Statt einer Zigarette hält der erschöpfte Zombieman nach dem Kampf gegen Vampir und unzählige andere Monster plötzlich einen bunten Lutscher in der Hand – eine Änderung, die viele Fans als vollkommen unpassend empfinden.

Für Fans ergibt diese Zensur-Entscheidung keinen Sinn und sie sind aufgewühlt

Abseits von OnePunch_Daily hat auch X-Account und Fan der Serie daily1punch den Moment auf X geteilt und mit den offiziellen dazugehörigen Manga-Seite verglichen, wo die beiden User auch ihre eigene Meinung zur Anpassung äußern:

“WOLLT IHR MICH VERARSCHEN?” Von daily1punch "Ist das verdammter Witz?" Von OnePunch_Daily

Unter beiden Einträgen ist die Stimmung innerhalb der Community deutlich zu erkennen: Die Anpassung wird als völlig fehl am Platz empfunden, und viele Fans zeigen sich empört über die möglichen Gründe dahinter. Zahlreiche Stimmen ziehen dabei Vergleiche zu Sanji aus One Piece, der in früheren Versionen ebenfalls statt einer Zigarette einen Lolli im Mund hatte – nur, dass One Punch Man nichts für Kinder ist, die Anpassung keinen Sinn ergibt.

Nach dem Kampf gegen Vampir und unzählige weitere Monster ist Zombieman nämlich nicht nur blutüberströmt, sondern eigentlich auch von Organen und Körperteilen seiner getöteten Gegner umgeben.

Aus Sicht der Community gibt es also deutlich "Schlimmeres" als Zombiemans Rauchen, das das Studio hätte anpassen können – wenn überhaupt schon etwas angepasst werden muss bei einem derart blutigen Anime, der ohnehin nicht für Kinder geeignet ist.

Außerdem hätte das Studio in den Augen der Fans nicht einmal den Lutscher einbauen müssen. Es hätte gereicht, dass der Kämpfer schlichtweg keine Zigarette in der Hand hat. Die Community kann also bei der Entscheidung des Lutschers und somit der falschen Darstellung von Zombiemans Charakter nur mit dem Kopf schütteln.

Wie ist eure Meinung zu dieser Zensur in One Punch Man und wie steht ihr zur Animationsqualität der dritten Staffel des Animes?