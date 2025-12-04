Diese Konsole hat sich in den USA besser verkauft als die PS5 - und wir sind uns sicher, ihr habt noch nie von ihr gehört

Dieser kleine Würfel hat sich in den US-amerikanischen Verkaufs-Charts einfach so vor die PS5 geschlichen.

An Spielekonsolen mangelt es gerade eigentlich nicht. Neben den bekannten Herstellern wie Nintendo, Microsoft und Sony gibt es zahlreiche Geräte von eher unbekannten Marken wie die Retro-Geräte von Evercade oder Analogue. Es gibt aber auch echte Paradiesvögel. Zu Letzteren gehört eindeutig die NEX Playground, die mit einer cleveren Idee weit in den Verkaufszahlen nach oben kletterte.

Analyst entdeckt eine Anomalie in den Konsolen-Charts

Der Analyst Mat Piscatella nimmt regelmäßig die Verkaufszahlen von Konsolen für das US-amerikanische Marktforschungs-unternehmen Circana unter die Lupe. Für die Woche vom 17. bis 22. November machte er eine erstaunliche Beobachtung: Zwischen der Nintendo Switch 2 auf Platz 1 und der PS5 Slim Digital auf Platz 3 hatte sich ein Gerät geschoben, das er selbst erst einmal googlen musste.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Das NEX Playground Interactive Gaming System hat es tatsächlich geschafft, sich in der Woche vor dem Black Friday – in der aber auch schon viele Angebote laufen – besser zu verkaufen, als die aktuelle Sony-Konsole. Dabei sei aber auch angemerkt, dass keine genauen Verkaufszahlen veröffentlicht wurden und Sony mehrere Modelle am Markt hat, die nicht zusammengefasst, sondern einzeln aufgelistet werden.

Mit dem Black Friday lässt sich auch der Erfolg der NEX Playground begründen, da es sie reduziert für 200 Dollar zu kaufen gab und sogar noch Amazon-Gutscheine als Bonus beigelegt wurden.

Die NEX Playground trifft offenbar einen Nerv bei Eltern

Falls ihr euch gefragt habt, was die NEX Playground überhaupt ist, dann keine Sorge: damit seid ihr nicht allein. Die eher unbekannte Konsole gibt es bereits seit 2023 und richtet sich vorrangig an kleine Kinder, junge Teenager und deren Eltern oder Geschwister.

Es handelt sich um einen 7,62 x 7,62 x 7,62 cm kleinen Würfel auf dem Android als Betriebssystem läuft. Angetrieben wird die Konsole von einem eher schwachen ARM-Chip und angeschlossen wird sie per HDMI-Kabel an jeden x-beliebigen Fernseher.

Die NEX Playground ist winzig, da sie keine großartige Kühlung benötigt.

Der besondere Clou ist die Steuerung: Sie nimmt das Konzept von Microsoft Kinect, euer Körper wird also zum Controller. Mit Gesten zerschneidet ihr also herabfallendes Obst wie zu besten EyeToy-Zeiten, springt über Hürden oder löst Zaubersprüche aus.

Das soll laut vieler Erfahrungsberichte sogar präziser als bei Nintendo Wii, Kinect, PlayStation Move und Co. klappen, da von den ehemaligen Google-, Apple- und Meta-Technikern, die NEX gegründet haben, eine spezielle Kamera entworfen wurde. Diese erfasst einen weiten Bereich und kann mittels KI-Algorithmen präzise die anwesenden Spieler*innen tracken.

1:01 NEX Playground: Diese Konsole führt das Konzept von Wii und Kinect weiter

Autoplay

Kinder werden dank der Bewegungssteuerung beim Spielen aktiv und das auch noch mit ihren Lieblings-Franchises. Im Spiele-Lineup befinden sich nämlich grafisch sehr simpel gehaltene Umsetzungen von Bluey, Kung Fu Panda, Peppa Wutz, Barbie, den Glücksbärchis und der Sesamstraße.

Hinzu kommen noch ein paar Tanz- und Fitnessspiele sowie offensichtliche Klone von Nintendogs, Wii Sports-Bowling oder auch Patapon.

Laut Tester*innen machen die kleinen Spiele Kindern jede Menge Spaß und es wird auch positiv bewertet, dass sie nicht so viel Bildschirmzeit im klassischen Sinne verbringen, sondern ihren Körper in Bewegung halten.

Es gibt auch einen großen Kritikpunkt

Die NEX Playground wird nicht uneingeschränkt empfohlen. So sind im Paket beispielsweise nur fünf Spiele enthalten und es gibt keine weiteren zum Kaufen. Stattdessen werden weitere Spiele per Abo-Modell für 89 Dollar im Jahr beziehungsweise 49 Dollar innerhalb von drei Monaten freigeschaltet.

Günstig ist das nicht. Es wird aber auch angemerkt, dass das Abo-Modell für Eltern eine gute Option ist, um das sprunghafte Interesse von Kindern abzufedern. Zudem wird die Auswahl kontinuierlich erweitert, wenn auch in deutlich langsameren Tempo als bei Nintendo und Co.

In Europa ist die NEX Playground bislang nicht erhältlich, weshalb sie aus den USA importiert werden muss.

Was sagt ihr? Wäre die NEX Playground etwas für eure Kinder?