Clair Obscur Expedition 33-Sprecherin Jennifer English wünscht sich eine neue Kategorie bei den Game Awards - weil sie findet, dass bestimmte Personen zu kurz kommen

Der Cast von Clair Obscur: Expedition 33 spricht über die Rekordnominierungen – und warum Motion Capture endlich eigene Awards verdient.

Stephan Zielke
04.12.2025 | 16:27 Uhr

Figuren wie Maelle leben nicht nur von ihren Stimmen. Figuren wie Maelle leben nicht nur von ihren Stimmen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist schon jetzt ein Ausnahmefall. Kein Spiel zuvor wurde so oft bei den Game Awards nominiert. Doch kaum war die Liste draußen, meldete sich ein Teil des Casts zu Wort. Und das nicht etwa, um sich selbst zu feiern, sondern um eine Forderung zu stellen, die viele Studios seit Jahren unterschwellig mit sich herumtragen.

Motion Capture bleibt oft unsichtbar – das wollen die Schauspieler ändern

Jennifer English, Shayla Nyx, Devora Wilde und Aliona Baranova erklärten in einem Interview mit VGC, dass die Game Awards dringend neue Kategorien brauchen. Ganz oben auf der Wunschliste: eine Auszeichnung für Motion-Capture-Leistungen.

Video starten 17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Baranova fasst das Problem direkt zusammen: Viele Mocap-Performer liefern teils schwere körperliche Arbeit ab, damit ihre Bewegungen aufgezeichnet und auf Videospielcharaktere übertragen werden können, nur um später von den Charakterdesigns und meist anderen Stimmen überlagert zu werden. Für die Öffentlichkeit verschwinden sie damit völlig aus dem Rampenlicht.

Ein eigener Award würde nicht nur diese Arbeit würdigen, sondern Studios auch dazu bringen, mehr Behind-the-Scenes-Material zu zeigen – etwas, das Fans ohnehin lieben.

Auch Nebenrollen sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen

Damit stimmen sie Charlie Cox zu, der sich erst vor Kurzem zu diesem Thema geäußert hatte. Cox, selbst für seine Rolle als Gustave nominiert, hatte bereits zuvor betont, dass sein Lob geteilt werden müsse – etwa mit Mocap-Performer Maxence Carzole, der die Bewegungen für seinen Charakter geliefert hat. Denn erst ihre Teamleistung hätte Gustave Leben eingehaucht.

Clair Obscur Expedition 33: Gustave-Sprecher Charlie Cox ist völlig überrascht von seiner Award-Nominierung und sagt: "Der wahre Star ist jemand anderes"
von Stephan Zielke
Clair Obscur Expedition 33: Gustave-Sprecher Charlie Cox ist völlig überrascht von seiner Award-Nominierung und sagt: Der wahre Star ist jemand anderes

Ob Geoff Keighley auf diese Forderungen reagiert, bleibt offen. Klar ist jedoch: Es herrscht viel Interesse daran, auch die Menschen zu würdigen, die oft nicht so sehr im Rampenlicht stehen. 

So haben die Oscars zum Beispiel auf Drängen mehrerer Schauspieler*innen für 2028 eine Kategorie für “Best Stunt Design" eingeführt, um die Stuntleute zu ehren, die ihr Leben für Filme und Serien aufs Spiel setzen. Bei den “Oscars der Gaming Branche” wären also ein paar zusätzliche Preise gar nicht so uninteressant.

Wie seht ihr das: Brauchen die Game Awards eigene Kategorien für Motion Capture?

