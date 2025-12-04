Pokémon-Tonies für 2026 angekündigt: Vier beliebte Taschenmonster machen den Anfang

Auch Pikachu findet bald den Weg auf die Tonieboxen.

Das Tonie-Universum wächst. Künftig nehmen jetzt auch noch die beliebten Taschenmonster aus Pokémon Platz auf den Hörbuch-Boxen. Das haben die Pokémon Company und Tonies bestätigt.

2026 erscheinen vier neue Tonie-Figuren aus der Pokémon-Welt

Zum Launch im Sommer 2026 könnt ihr die Tonie-Sammlung eurer Kinder um vier äußerst beliebte Taschenmonster erweitern:

Pikachu

Glumanda

Bisasam

Schiggy

Sie stammen also allesamt aus der ersten Generation, weshalb ihr sie wahrscheinlich auch noch alle kennt und Geschichten aus dem Anime oder den Spielen rezitieren könnt.

10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Autoplay

Die Figuren sollen das Tonerlebnis in den Vordergrund stellen. Inwieweit die spielerische Komponente ausgeprägt sein wird und ob es sie überhaupt gibt, wurde noch nicht klar kommuniziert.

Eine Bezeichnung als "Audio-First" lässt zwar darauf schließen, dass auch Tonieplay eine Rolle spielen könnte, dahingehend müssen wir aber wohl erstmal abwarten.

Sicher ist jedoch, dass es ein Bundle zum Launch geben wird, also wahrscheinlich eines aus mehreren Figuren oder womöglich auch der aktuellen Toniebox 2, die eben diese spielerische Komponente zum Kinderspielzeug gebracht hat.

Die ersten vier Pokémon-Tonies sind lediglich der Startschuss

Tonies grenzt die Zusammenarbeit nicht auf die vier Starter-Pokémon aus der ersten Generation ein – ja, Pikachu zählt dank der Gelben Edition auch dazu – es werden auch noch weitere Pokémon für die Zukunft in Aussicht gestellt.

Dann könnten auch spätere Generationen oder Fan-Favoriten wie Evoli oder Mauzi ihre eigenen Geschichten erhalten.

Oder vielleicht sogar die Akteure aus dem neuesten Pokémon-Spiel Legenden Z-A. Das erhält am 10. Dezember mit Mega-Dimension seine erste Download-Erweiterung, in der es unter anderem eine neue Geschichte und ein paar Mega-Entwicklungen geben wird. Beispielsweise für Lucario und auch Raichu, also der Weiterentwicklung von Pikachu.

Wäre das Pokémon-Set auch etwas für eure Kinder?