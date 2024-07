Wusstet ihr eigentlich, wofür die Kontakte unter eurem DualSense gut sind? Mit dieser PS5-Controller-Funktion macht ihr euch das Leben leichter

So sieht der DualSense-Controller für die PS5 von vorn aus, aber unten gibt es goldene Kontakte.

Wer den DualSense-Controller schon einmal genauer unter die Lupe genommen hat, dürfte auf der Unterseite des PS5-Drückers einige Kontakte entdeckt haben. Die prangen links und rechts neben dem Kopfhörer-Eingang. Aber wozu sind diese goldenen Plättchen überhaupt gut und was kann man damit machen? Stellt ihr euch diese Frage, seid ihr nicht allein und könnt euch freuen: Die Antwort erleichtert euch womöglich ganz schön das Leben.

Was sind das für goldene Kontakte an der Unterseite des PS5-Controllers und wie funktionieren sie?

Darum geht's: Auf Reddit und anderswo fragen sich PS5-Spieler*innen, was es eigentlich mit der Unterseite ihres DualSense-Controllers auf sich hat. Dort findet ihr nicht nur einen Klinken-Stecker für euer Headset (ja, ihr könnt einen Kopfhörer einfach am Drücker anschließen statt an der Konsole!), sondern links und rechts davon auch noch einige goldene Kontakte.

So sehen die aus:

Was ist das? Falls ihr eure PS5-Controller bisher immer standardmäßig über das USB-Kabel aufgeladen habt, kennt ihr die Funktion womöglich gar nicht. Diese Kontakte dienen ebenfalls dazu, den Akku des Controllers wieder mit genug Power zu versorgen. Ihr könnt den DualSense nämlich auch mehr oder weniger kabellos aufladen.

Der DualSense-Controller kann nicht nur über das USB-Kabel und den USB-C-Stecker an der oberen Seite des Geräts aufgeladen werden, sondern auch über ein Dock. Ganz so, wie zum Beispiel kabellose Festnetztelefone ihren Akku aufladen, geht das auch bei den PS5-Controllern. Allerdings braucht ihr dafür natürlich die passende Auflade-Station in Form eines Docks.

So sieht das dann aus:

Selbstverständlich muss die Ladestation ihrerseits durchaus mit dem Strom verbunden werden. Komplett ohne Kabel geht es dann also doch nicht. Aber habt ihr die Docking Station erst einmal irgendwo hingestellt und angeschlossen, könnt ihr eure Controller einfach darauf legen. Rasten sie mit einem leisen Klicken und mit Hilfe der Magneten ein, beginnt das Gamepad zu leuchten – euer Controller lädt auf.

Mit der offiziellen Ladestation für die PS5-Controller lassen sich gleich zwei DualSense gleichzeitig laden. Es gibt aber natürlich nicht nur die offizielle Sony-Hardware, sondern auch die eine oder andere Variante von Drittanbietern wie zum Beispiel Razer. Die funktionieren im Grunde ganz genau so, aber können manchmal auch nur einen Controller aufladen.

Wusstet ihr, wozu die Kontakte da sind und nutzt ihr regelmäßig eine Ladestation für eure PS5-Controller?