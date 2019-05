Kontrolliertes Chaos - Rage 2 erreicht Goldstatus

Absurde Waffen, Superkräfte und sehr viel Neon: Das waren die ersten Eindrücke vom bald erscheinenden Rage 2, die sich auch nach dem ersten Reveal nicht groß verändert haben. Aber hinter den Kulissen jedes noch so verrückt wirkenden Ödlands arbeiten meist sehr disziplinierte Entwickler.

Und deren Arbeit scheint jetzt zum größten Teil erledigt: Rage 2 hat nämlich Goldstatus erreicht, wie Bethesda in einem Blogeintrag mitteilte. Das bedeutet, dass das Team bei einer Version des Spiels angekommen ist, die komplett auf das Endspeichermedium übertragen werden kann.

Das Original dieser Goldversion ist die Vorlage, nach der alle anderen Discs im Presswerk (bei physischen Versionen) gedruckt werden. Mittlerweile sind Goldversionen wegen des Internets eigentlich überflüssig, schließlich lässt sich mit Patches und Updates ein Spiel im Nachhinein bei Bedarf noch einmal komplett auf links drehen, wie es beispielsweise bei No Man's Sky passiert ist.

Trotzdem ist der Goldstatus ein wichtiger Meilenstein für das Entwicklerteam und auch ein eindeutiges Signal an die Fans: Ab jetzt sind keinerlei große Verspätungen mehr zu erwarten, alles läuft nach Plan. Gute Nachrichten also. Dem Release am 14. Mai dürfte also nichts mehr im Wege stehen.

30 vs 60 FPS

In dem Posting ging Senior Community Manager Jason Leavy außerdem noch auf die Bildrate des Spiels ein:

"Auf Xbox One und PlayStation 4 läuft RAGE 2 mit einer Bildratengrenze von 30 FPS. Geschwindigkeit ist für uns das Wichtigste, also ist diese Grenze auf Xbox One X und PlayStation 4 Pro auf 60 FPS hochgeschraubt."

Freut ihr euch auf Rage 2?