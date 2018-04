Koop-Themenwoche - GamePro feiert das Spielen mit Freunden, alle Artikel findet ihr hier

Videospiele sind so vielseitig! Unser liebstes Hobby erlaubt es uns, alle sieben Sachen zu packen und den Alltag in den Welten von Singleplayer-Abenteuern wie Assassin's Creed: Origins, Horizon Zero Dawn oder Red Dead Redemption zu vergessen. Spiele entwerfen aber nicht nur Rückzugsorte, sondern bilden genauso Orte der Zusammenkunft.

Wenn wir nicht gerade in Singleplayer-Erfahrungen versinken, können wir uns auch unsere Freunde schnappen, um im Koop gemeinsam durch virtuelle Welten zu ziehen. Videospiele werden beim gemeinsamen Spielen immer auch zur sozialen Erfahrung und bringen Freunde näher zusammen.

In diesem Jahr erschienene Titel wie Sea of Thieves oder A Way Out beweisen aufs Neue, dass gemeinsames Spielen - ganz egal ob Couch-Koop oder online - etwas ganz Besonderes ist. Und ein Blick auf die Liste der Koop-Spiele für das Jahr 2018 zeigt, dass uns auch in den nächsten Wochen und Monaten vielversprechende Titel bevor stehen, darunter Divinity: Original Sin 2, Dragon Quest Builders 2, State of Decay 2 oder Skull & Bones.

7 Tage lebe der Koop!

Daher feiern wir eine ganze Woche lang Koop-Spiele. Im Rahmen unserer neuen Themenwoche vom 23. bis zum 29. April werdet ihr sieben Tage lang neben den herkömmlichen aktuellen News, Tests und Co. Artikel auf der Seite finden, die sich ganz dem Thema Koop verschrieben haben.

Den Anfang macht unsere Liste der aktuell besten Koop-Spiele, die ihr auf PS4, Xbox One und Switch spielen könnt.

Alle Artikel der Koop-Themenwoche