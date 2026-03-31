Nach 13 Jahren ergattert ein Spieler eine "fast unmögliche" Platin - und ist damit der Erste, der das mit Beweisvideo für die schwierigste Challengeschafft

Ein Spieler zeigt, wie er wieder und wieder die schwerste Challenge absolviert und schließlich endlich Erfolg hat.

Samara Summer
31.03.2026 | 17:01 Uhr

Diese Platin ist der Inbegriff von selten! Diese Platin ist der Inbegriff von selten!

Manche Platin-Trophäen sind einfach aufwendig, weil sie stundenlangen Grind von uns verlangen, andere erfordern darüber hinaus auch noch richtig viel Skill. Bei der begehrten Trophäe, um die es hier geht, sind aber vor allem auch noch gute Nerven gefragt. Wer sie haben möchte, ist nämlich bei einer ohnehin schon harten Challenge auf eine äußerst unzuverlässige KI angewiesen.

Das ist die "fast schon unmögliche" Platin und dieser Spieler hat sie ergattert

Bei dem Titel handelt es sich um den PS Vita-Titel Ninja Gaiden Sigma 2 Plus. Kleine Geschichtsstunde: Zunächst erschien Ninja Gaiden 2 für die Xbox 360, unter dem Namen Sigma 2 landete das Spiel dann ein Jahr später auf der PS3. Bei Sigma 2 Plus handelt es sich um den vier Jahre später erschienenen Vita Port, der einen großen Nachteil brachte.

Video starten 2:34 Ninja Gaiden Sigma 2 Plus - Gameplay-Trailer zur PSVita-Umsetzung - Gameplay-Trailer zur PSVita-Umsetzung

Die Platin "Master of the Secret Arts" setzt voraus, dass 40 weitere Trophäen erlangt werden. Während eine Handvoll davon lediglich verlangt, bestimmte Kapitel abzuschließen, handelt es sich bei anderen um knallharte Herausforderungen und vor allem "Dynamic Duo" stellt Fans vor ein großes Problem:

Hier müssen gemeinsam mit einer weiteren "Person" auf einem besonders knackigen Schwierigkeitsgrad Bosse bezwungen werden. Nur, dass es in der Vita-Version eben keinen Koop gibt, sondern nur launische KI-Companions (via IGN).

Einem japanischen Spieler mit dem Gamertag Tqvry ist es jetzt gelungen, die Platin, die lange Zeit als fast unmöglich galt, einzusacken und auch gleich den Videobeweis auf YouTube für das Absolvieren der schwierigsten Challenge zu liefern.

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Das Material stammt aus einem Live Stream und zeigt stundenlang sehr viele gescheiterte Versuche, und schließlich den erfolgreichen Run, bei dem Tqvry für die Eselsgeduld mit einem etwas verbuggten Bosskampf belohnt wird.

Einer der Gegner steckt nämlich fest, was vermutlich dem Zufall geschuldet ist und nicht so vom Spieler provoziert wurde. Jedenfalls wirkt es wie ausgleichende Gerechtigkeit für den völlig nutzlosen KI-Companion. Allerdings hatten andere Spieler*innen dieses enorme Glück sicher nicht.

Streng genommen ist Tqvry auch nicht die allererste Person, die laut PSN die seltene Trophäe innehat. Hier sind nämlich noch zwei weitere Personen gelistet – was natürlich immer noch eine verschwindend geringe Zahl ist. Allerdings hat niemand zuvor den Videobeweis für die nervenaufreibende Dynamic Duo-Challenge geliefert.

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Insgesamt sind auf Tqvrys PSN-Profil 180 Platin-Trophys gelistet, darunter noch einige mehr aus der Kategorie "ultra rare". Mit einem Prozentsatz von 0,01% ist die für Ninja Gaiden Sigma 2 Plus allerdings die seltenste. Ninja Gaiden Sigma 2, also die PS3-Version, ist ebenfalls vorhanden und auch hier haben es nur 1,74% es geschafft, sich die Platin zu schnappen.

Übrigens: Falls Ninja Gaiden 2 bei euch gerade noch aus anderem Grund im Hinterkopf ist – Letztes Jahr erschien mit Ninja Gaiden 2 Black eine ganz neue Version des Spiels für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die hat unter anderem ein Grafik-Update und 60 fps erhalten. Die Ninja Gaiden-Reihe stammt genau wie die Nioh-Marke von Entwickler Team Ninja, der für anspruchsvolle Action bekannt ist.

Welche Platin hättet ihr gerne, aber habt sie abgeschrieben, weil sie einfach zu schwer ist oder euch zu viel Zeit und Nerven kosten würde?

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Ninja Gaiden Sigma 2

Ninja Gaiden Sigma 2

Genre: Action

Release: 02.10.2009 (PS3), 01.03.2013 (PSV)

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