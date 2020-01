Der Fotomodus in Red Dead Redemption 2 hat schon zu diversen wunderschönen Screenshots geführt. Kein Wunder bei der Kulisse. Für extra schöne Screenshots hat ein Fan jetzt alle Sherriffs des Spiels entführt und an besonders malerischen Orten duelliert. Egal ob St. Denis oder Armadillo, hier ist kein Gesetzeshüter sicher.

Ein Red Dead Redemption 2-Fan hat sich das in Westernfilmen beliebte Duell im Morgengrauen zur Brust genommen und es quer über die Spielwelt verteilt nachgestellt. Dabei beschränkte er sich jedoch nicht auf die staubigen Straßen der Wildwest-Städtchen, sondern ritt oft meilenweit, zu Eisenbahnbrücken, auf die Spitze von Canyon-Plateaus oder schneebedeckte Bergkuppen.

Red Dead 2-Spieler lädt ein zum tödlichen High Noon

Auf Kotaku werden gleich ein paar der Screenshots von Alex Tanaka gezeigt. Der Red Dead Redemption 2-Fan entführte die Sheriffs der Welt, ritt mit ihnen zu sehr szenischen Orten und schnitt sie dann los, um sie im Duell zu töten.

Heraus kamen mehrere Shots in unbestreitbar wunderschöner Umgebung, in denen das Duell in Slow-Motion gescreenshottet wurde.

Zwar zählt ein Duell jetzt nicht unbedingt zu den Dingen, die wir auf einer Postkarte erwarten würden, die Bildkomposition ist jedoch jedes Mal sehr ausgesucht. Abgesehen von den Panoramen im Hintergrund finden alle Duelle auch immer zu Zeiten statt, an denen das Licht besonders eindrucksvoll fällt.

Einzig die Sheriffs dürften nach ihrer Entführung nicht besonders gut auf den Spieler zu sprechen sein, egal wie kunstvoll der Screenshot am Ende wirkte.

Nutzt ihr den Fotomodus? Oder spielt ihr komplett ohne das Geschehen festzuhalten?