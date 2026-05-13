Mutter denkt, DualSense-Controller wäre gute Kuchen-Deko - Spieler bekommt das Ding jetzt nicht mehr sauber

Der PS5-Controller gibt tatsächlich eine schicke Deko ab – aber das hat einen klebrigen Preis. (Bild: Redditor Distinct_Programmer4)

Die meisten Kids und Teenager dürften sich freuen, wenn ihre Eltern ihr Gaming-Hobby unterstützen, statt sie dafür zu kritisieren. Im besten Falle kann das sogar eine schöne Familienaktivität sein. Dass gut gemeint aber nicht immer gut gemacht ist, zeigt die Story eines Redditors, dessen Mutter seinen DualSense auf einen Kuchen gepackt hatte ... wodurch der PS5-Controller nicht mehr sauber zu bekommen war.

DualSense dient als Deko und bekommt Kuchen in jede Ritze

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"Meine Mutter dachte, dass mein Controller eine gute Dekoration für den Geburtstagskuchen wäre. Es geht jetzt nicht mehr ab.", beschwerte sich Redditor Distinct_Programmer4 in einem zwei Jahre alten Post und schickt ein Bild des betreffenden Kuchen samt DualSense gleich mit.

Das erste Bild sieht dabei noch ziemlich unschuldig aus, der PS5-Controller thront auf einem blauen Kuchen, der mit "Happy Birthday" beschriftet ist.

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Auf dem zweiten Bild wird die Misere dann allerdings klar: Der User zeigt seinen Controller von hinten, der mit blauer Glasur überzogen ist. Dabei sind nicht nur die Trigger-Tasten betroffen, besonders das weiße Plastik scheint sich mit der Zuckerschicht liebevoll verbunden zu haben.

In den Kommentaren zeigen sich viele User belustigt und scherzen, dass der Kuchen jetzt immerhin nach Gamer-Handschweiß schmecke oder zumindest die Idee süß gewesen sei. Aber es gibt auch tatsächliche Tipps, um Abhilfe zu schaffen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Einige Kommentare empfehlen, Isopropyl-Alkohol zu verwenden und den Controller damit vorsichtig sauber zu machen. Mit einem Mikrofasertuch oder Q-Tip lassen sich dadurch hervorragend Fett, Klebereste oder andere Verschmutzungen entfernen.

Immerhin scheint das Missgeschick dem Redditor den Geburtstag nicht versaut zu haben und die Person kann sich noch über die guten Intentionen ihrer Mutter freuen.

Der Kommentar von User proficient2ndplacer fasst es perfekt zusammen: "Ich weiß, dass es jetzt dumm und nervig wirkt, aber in 10 Jahren wirst du die blasse, blaue Verfärbung sehen und dich daran erinnern, was deine Mutter für dich getan hat und darüber lachen." Distinct_Programmer4 antwortet darauf mit einem simplen: "Das ist ein echt netter Kommentar."

Haben eure Kosolen und Spiele schon einmal wegen Familienmitgliedern gelitten?