Clevere Mutter packte seltene Pokemon TCG-Karten vor über 20 Jahren in Schutzhüllen - Jetzt holen ihre Söhne die Karten wieder hervor und Community sagt: die sind bestimmt über 100.000 Dollar wert

Das ist nur ein Teil der Karten, die eine Mutter für ihren Nachwuchs aufbewahrt hat (Bild: Reddit BlueSuedShoes).

Eltern, die für ihre Kinder vorsorgen wollen, legen meist für sie Geld an. Eine vorausschauende Mutter hat stattdessen vor über 20 Jahren Unmengen an Pokémon TCG-Packs geöffnet und die besten Karten für die Zukunft weggepackt. Ihre Kinder halten jetzt dadurch einen echten Schatz in Händen.

Pokémon TCG-Fan zeigt die feinsäuberlich von der Mama verwahrten Karten

Die Geschichte kommt vom kanadischen Reddit-User BlueSuedeShoes63. Die Person zeigt die Sammelkarten auf gleich fünf Fotos und der Community klappt bei dem Anblick die Kinnlade runter. Der User verrät dazu: "Meine Mutter hat diese vor über 20 Jahren direkt aus den Packs in Schutzhüllen gepackt, für ihre zwei Söhne. Wir haben sie heute endlich wieder hervorgeholt."

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BlueSuedeShoes63 liefert noch etwas zusätzlichen Kontext und berichtet, seine Mutter sei nicht mal eine Sammlerin, habe aber einfach den richtigen Riecher gehabt. Sie nahm ihnen Söhnen damals einfach die Karten, die ihr besonders und selten erschienen, weg, weil sie sich schon denken konnte, dass sie das eines Tages zu schätzen wissen würden. Genau so ist es eingetreten.

Zu den Highlights der Sammlung gehören unterschiedliche Gluraks oder auch das extrem gut erhaltene Neo Genesis First Edition Lugia. Einen richtig hohen Wert würden die Karten aber nur durch Grading (Authentifizierungs- und Zustandsbewertungsverfahren) erhalten.

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Die Community glaubt, dass hier mehrere seltene Kandidaten für die höchste Wertung PSA 10 dabei sein dürften. Das Lugia wird bereits mit einem Grading von 7 oder 8 für mehrere tausend Euro auf eBay gehandelt. Mit einer 10 wäre die Karte derart selten, dass schwer vorauszusehen ist, wie viel sie bringen könnte. Vor allem, wenn zwei Personen oder mehr sich einen Bieterwettstreit liefern würden.

Daher geben User auch direkt Tipps für den Grading-Prozess. Sie sagen beispielsweise, dass dabei immer die dafür anfallenden Gebühren bedacht werden müssen und dass es keine gute Idee sei, die Karten mit der Post zu verschicken.

"Lass sie graden. Diese Sammlung ist wahrscheinlich eine sechsstellige Summe wert, abhängig von der Höhe des Gradings", rät m0Bo. "Du hast da gut über 100K Dollar. Die erste Seite allein ist schon absurd", meint beispielsweise auch Drummers_Beat.

Selbst falls das etwas hoch gegriffen sein sollte und die Bewertungen nicht ganz so perfekt ausfallen (manche Karten erreichen schon direkt aus der Packung genommen keine 10 mehr), dürfte trotzdem eine schöne fünfstellige Euro-Summe zusammenkommen. Selbst ohne Grading, wodurch die Karten nur einen Bruchteil davon wert sind, dürfte das die Kosten wieder locker reinholen, die die Mutter damals für die Packs aufgebracht hat.

Eine Person merkt bei diesen finanziellen Aussichten daher auch (eher spaßig) an, der User solle doch am besten mit Security reisen. Andere schlagen vor, mehrmals zu fahren und nicht alles auf einmal mitzunehmen.

Und für den Fall, dass BlueSuedeShoes seinen echten Bruder satthaben sollte, haben sich dafür auch gleich jede Menge neue Kandidaten gemeldet:

"Hallo, lange verlorener Bruder", meldet sich beispielsweise eine Person zu Wort. "Hey, ich bin dein längerer und mehr verlorener Bruder", schreibt ein weiterer User. "So viele Brüder", kommentiert BlueSuedeShoes darauf.

Würdet ihr euch auch gerne als Bruder des Users ausgeben?