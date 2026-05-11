Offizieller PS5 Pro Controller: Amazon haut High-End-Gamepad im Top-Angebot raus!

Diesen offiziellen PS5 Pro Controller aus 2025 gibt's für wenige Tage bei Amazon im Sonderangebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine der besten DualSense-Alternativen im Angebot schnappen: Den erst im letzten Jahre erschienenen High-End-PS5-Controller Victrix Pro Con BFG Reloaded, der selbst dem teuren Sony DualSense Edge in mancherlei Hinsicht überlegen ist, bekommt ihr dort jetzt bis zum 15. Mai (also bis Freitag) 50€ günstiger:

Beachtet bitte, dass der PS5 Pro Controller mit offizieller PlayStation-Lizenz natürlich auch schon vor dem Ablaufdatum des Deals ausverkauft sein könnte. Neben der oben verlinkten schwarzen könnt ihr übrigens auch die weiße Version des Gamepads im Sonderangebot abstauben. Diese findet ihr hier:

Module & kein Stick-Drift: Das kann der offizielle Pro Controller für PS5!

Der modulare Aufbau und die Halleffekt-Sticks sind zwei der größten Vorteile des offiziellen PS5 Pro Controllers von Victrix.

Der Victrix Pro Con BFG Reloaded bietet gleich drei große Vorteile gegenüber dem DualSense Edge Controller von Sony: Erstens verfügt der PS5-Controller auch in der Reloaded-Version wieder über einen modularen Aufbau: Auf der linken Seite könnt ihr das D-Pad und den Stick die Position tauschen lassen, auf der rechten Seite könnt ihr den Stick entfernen und stattdessen ein Fightpad-Modul mit sechs Tasten einsetzen. Weitere austauschbare Teile wie Sticks und Steuerkreuze werden mitgeliefert.

Der zweite große Vorteil sind die neuen Halleffekt-Sticks, die erst mit der Reloaded-Version aus 2025 dazugekommen sind. Anders als die gewöhnlichen Analogsticks, die sowohl beim normalen DualSense als auch beim DualSense Edge zum Einsatz kommen, minimieren Halleffekt-Sticks die Reibung im Inneren des Controllers und sorgen so dafür, dass der Stick Drift, der bei den Sony-Originalen ab und an auftreten kann, nahezu ausgeschlossen ist.

Der Victrix Pro Con BFG Controller liefert einiges Zubehör wie austauschbare Teile direkt mit.

Auch bei der Akkulaufzeit ist der Victrix Pro Con BFG Reloaded mit 15 bis 20 Stunden dem Dualsense Edge, der nur etwa 5 bis 6 Stunden durchhält, deutlich überlegen. Ansonsten bietet er die üblichen Features, die ihr auch bei anderen High-End-Controllern erwarten könnt, darunter etwa zusätzliche, programmierbare Tasten auf der Rückseite und Trigger Stops für schnelles Feuern. Über die App könnt ihr zahlreiche Feinheiten wie die Sensitivität der Sticks anpassen.

Der Victrix-Controller hat allerdings auch Nachteile: Sowohl das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger fehlen ihm, da diese Features Sony-exklusiv und somit bei keinem Dritthersteller-Controller zu finden sind. Wenn es euch vor allem auf ein immersives Spielerlebnis ankommt, ist der DualSense Edge deshalb trotz allem der bessere Controller. Seine Flexibilität, die Halleffekt-Sticks und die Akkulaufzeit machen den Victrix Pro Con BFG Reloaded jedoch zu einer hervorragenden Alternative.