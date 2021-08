PS2-Held Sly Cooper könnte Comeback mit einem neuen PS5-Spiel feiern

Vor rund sieben Jahren teilten die Macher der Action-Adventure-Reihe Sly Cooper mit, dass sich kein neuer Teil in der Entwicklung befinde. Das Entwicklerteam von Sanzaru Games gab lediglich bekannt, dass es immer mit der Reihe verbunden sein würde.



Nachdem die ersten drei Teile der Reihe noch von den Ghost of Tsushima-Machern Sucker Punch entwickelt wurden, ging die Verantwortung für den vierten Teil an Sanzaru Games über. Doch wie es scheint, könnten die Entwickler*innen ihre Meinung von vor sieben Jahren nun geändert haben.

Sly Cooper soll sich in Planung befinden

Laut mehreren Insidern soll sich ein neuer Teil der Sly Cooper-Reihe in der Planung befinden. In einem mittlerweile gelöschten 4chan-Post bestätigte ein vermeintlicher Leaker, dass Sucker Punch einen neuen Teil in Angriff nehmen würde. Leider wurde der Post mittlerweile gelöscht, doch auf Reddit sind noch einige der Kommentare zu sehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Unter den Kommentierenden findet sich auch Branchen-Insider Shpeshal_Nick wieder, den schon öfters zahlreiche Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Er hat von ähnlichen Plänen gehört und kann den anonymen 4chan-Poster bestätigen.



Allerdings hat er nicht gehört, dass speziell Sucker Punch mit der Entwicklung beginnen möchte, sondern nur "irgendjemand". Er vermutet zwar, dass Sucker Punch am meisten Sinn machen würden, allerdings dürften diese gerade mit dem Release von Ghost of Tsushima: Director's Cut schwer beschäftigt sein.

Auf die Frage, ob Shpeshal_Nick wüsste, ob Sly Cooper 5 eine Fortsetzung zu Sly Cooper: Jagd durch die Zeit werden würde, antwortete er folgendes:

"Keine Ahnung, Kumpel. Meine Privatnachricht sagt nur Sly 5. Ich habe nur einen kleinen Teil des Spiels gespielt, das auf PS3 herauskam, also weiß ich nicht viel über das Franchise."

Wir sollten die Gerüchte mit äußerster Vorsicht genießen. Auf 4chan kann jede Person anonym posten, was sie möchte und die meisten von Shpeshal_Nicks Infos müssen sich erst noch beweisen. Es bleibt also abzuwarten, ob tatsächlich ein 5. Teil von Sly Cooper kommen wird.

Darum geht es in Sly Cooper

Das letzte Spiel der Sly Cooper-Reihe erschien im Jahr 2013 für PS3 und PS Vita und trug den Titel Sly Cooper: Jagd durch die Zeit. Mithilfe einer Zeitmaschine sollten sich Spieler*innen aufmachen, die Seiten aus dem Buch des Meisterdiebes einzusammeln, die über verschiedene Zeitepochen verteilt wurden.



Sly Cooper ist ein Waschbär und Mitglied einer Diebesbande. Zusammen mit seinen Freunden Bentley und Murray legen sie anderen Verbrechern das Handwerk. Als Gegenspielerin fungiert die Interpol-Mitarbeiterin Carmelita Fox, die Slys Bande ständig auf der Fersen ist und versucht, diese zu verhaften.



Alle vier Teile sind von der Story her miteinander verknüpft. Der vierte Teil endete mit einem Cliffhanger, der in einem fünften Teil aufgeklärt werden könnte. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass ein potentielles Sly Cooper 5 die Story fortsetzen wird.



Kennt ihr Sly Cooper und würdet euch über eine Fortsetzung der Reihe freuen?