Labubu-Fan zeigt, wie man einen Fake-Lafufu erkennen kann, und der verliert einfach währenddessen ein Auge

Dieser Lafufu hat schon bessere Tage gesehen. (Bild: theonlyshamsyouknow auf TikTok)

Die riesige und zu großen Teilen unbefriedigte Nachfrage nach Labubus hat unter anderem auch dazu geführt, dass es viele Nachahmer gibt, die Fake-Versionen, auch Lafufus genannt, verkaufen. Manche davon sind kaum vom Original zu unterscheiden, bei anderen ist es hingegen ziemlich einfach.

Fake-Labubu verliert mitten im Video ein Auge

Da die Fake-Labubus so weit verbreitet und eben nicht immer so leicht zu erkennen sind, gibt es online jede Menge Videos und Artikel, die genau dabei helfen sollen. Auch wir haben für euch eine Übersicht mit den wichtigsten Unterschieden und Hinweisen geschrieben.

Der TikTok-User @theonlyshamsyouknow hat ebenfalls ein solches Video erstellt, allerdings mit einem ziemlich lustigen Twist. Zuerst zeigt er nämlich zwei echte Labubus, bevor er dann zum gefälschten übergeht.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

In der Regel wird dann eine Figur gezeigt, die dann nahezu so aussieht wie die Originale. Allerdings nicht in diesem Video. Stattdessen blinkt der Lafufu und spielt Musik. Zu allem Überfluss fällt ihm auch noch eines der Augen aus seinem Gesicht.

Der Fake ist also so schlecht, dass kaum jemand ernsthaft darauf hereinfallen würde. In den Kommentaren ist die Belustigung entsprechend groß. Es gibt aber auch User, die fragen, wo man einen solchen, singenden und blinkenden Lafufu herbekommen kann.

Das steckt dahinter: Labubu ist der von vielen Fans verwendete Name für die "The Monsters"-Reihe vom chinesischen Spielzeughersteller Pop Mart. Die Figuren der unterschiedlichen Serien werden in Boxen verkauft. Von außen ist nicht ersichtlich, welche der Figuren sich darin befindet.

In jeder Serie gibt es zudem eine spezielle Figur –"Secret" – die besonders selten ist. Fans hoffen natürlich, entweder den Secret oder eine andere Lieblingsfigur zu bekommen. Das Öffnen der Boxen ist in den vergangenen Monaten auf Social Media zu einem riesigen Hype geworden.

Die Boxen sind daher meist vergriffen, was die Nachfrage allerdings nur weiter anheizt. Online werden Boxen und Figuren teilweise zu einem Vielfachen des Ladenpreises angeboten.

Wie steht ihr zum Labubu-Hype? Habt ihr auch schon eine der Figuren gekauft?