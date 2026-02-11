Heute im TV: Ein grandioser SciFi-Actionfilm, für den Tom Cruise sich mit einem 60 kg-Anzug herumquälen musste

So kennen wir Tom Cruise: Laufend – dieses Mal aber in einem schweren Exo-Suit. (Bild: Warner Bros.)

Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, haben wir da einen Vorschlag für euch. Im Free-TV läuft nämlich ein echter Action-Blockbuster, den ihr nicht verpassen solltet. Erst recht nicht, wenn ihr Lust auf spektakuläre Kämpfe gegen Aliens habt – oder Tom Cruise schon immer einmal immer und immer wieder beim Sterben zuschauen wolltet.

Dieses Action-Highlight solltet ihr heute Abend nicht verpassen

Film: Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat

Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat Sender: RTL Nitro (Free-TV)

RTL Nitro (Free-TV) Wann? 11. Februar um 20:15 Uhr

11. Februar um 20:15 Uhr Dauer: 130 Minuten

2:25 Edge of Tomorrow - Tom Cruise als Zeitreisender im ersten Trailer

Darum geht's in Edge of Tomorrow

Als der PR-Officer Bill Cage (Tom Cruise) unfreiwillig an die Front einer Alien-Invasion geworfen wird, stirbt er sofort. Dank eines kleinen Umstandes bleibt es aber nicht dabei. Stattdessen gerät er in eine Zeitschleife. Fortan wacht er jeden Morgen auf und erlebt den Tag immer und immer wieder.

Er macht aus dieser Not eine Tugend und nutzt die Zeitschleife als Training. Durch unzählige Versuche lernt er die Bewegungen der Feinde und wird zum perfekten Soldaten. Mithilfe der Elitesoldatin Rita Vrataski (Emily Blunt) versucht er schließlich, das Zentralgehirn der Aliens zu vernichten.

Kleine Fun Facts zum Film:

Auch wenn der Film mit seinem Sterben-Respawn-Konzept an Videospiele erinnert, basiert die Geschichte eigentlich auf der japanischen Light Novel All You Need Is Kill von 2004.

Die metallischen Exosuits, in denen Tom Cruise und Emily Blunt stecken, sind keine leichten Requisiten, sondern richtig schwere Anzüge. Die meisten Exosuits wogen rund 40 Kilogramm, je nach Ausrüstung sogar 60 Kilogramm. Die beiden Schauspieler*innen mussten ordentlich dafür trainieren, um sich mit dieser zusätzlichen Last überhaupt richtig bewegen, geschweige denn kämpfen zu können.

Edge of Tomorrow hatte einen schweren Start, ist aber ein gewaltiger Action-Blockbuster mit Humor

Als Edge of Tomorrow 2014 in die Kinos kam, hatte es der Film schwer. Die Kritiken waren zwar hervorragend, aber das "Täglich grüßt das Murmeltier"-Konzept im Sci-Fi-Setting richtig zu vermarkten, war nicht einfach. Hinzu kam starke Konkurrenz (u.a. Fußball-WM), was dazu führte, dass die Kinosäle weitestgehend leer blieben.

Das ändert aber bis heute nichts daran, dass der Film viel zu bieten hat. Auf IMDb wird er mit 7,9 von 10 gut bewertet, auf Rotten Tomatoes glänzt er sogar mit 91% bei den Kritiker*innen und 90% bei den Zuschauer*innen. Das sind wirklich fantastische Werte.

David Hain (YouTube: BeHaind) hat den Film damals auch als Highlight gepriesen. Für ihn sieht er "toll aus und trifft immer den richtigen Takt zwischen Humor und Action". Mehr zu seiner Meinung lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Wer Tom Cruises Odyssee also noch nicht gesehen hat, kann es jetzt ganz einfach nachholen – und sich für einen geplanten zweiten Teil vorbereiten.

Wie sieht's aus? Werdet ihr euch den Film anschauen?