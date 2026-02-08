PC-Spieler bestellt teure RTX 5080 bei Amazon und storniert sie wieder, aber die Grafikkarte kommt trotzdem und er darf sie kostenlos behalten

So sehen kostenlose High End-Grafikkarten also aus (Bild: reddit.com/user/spaceman329/).

Eine RTX 5080-Grafikkarte gehört zu den besten GPUs, die ihr euch aktuell so in euren PC einbauen könnt. Dementsprechend sind die normalen Modelle schon ordentlich teuer, vor allem auf dem aktuellen Markt. Aber diese Version hier kostet im Moment nochmal mehr, nämlich stolze 2.000 Euro. Aber dieser Mensch hier hat sie einfach gratis bekommen.

Wegen Amazon-Fehler: PC-Spieler darf richtig gute GPU kostenlos behalten

Die Geschichte soll sich folgendermaßen zugetragen haben: Der Reddit-User spaceman329 berichtet, auf der Suche nach einer weißen ROG-RTX 5080 in der Astral-Variante gewesen zu sein. Er habe eine bei Amazon gefunden und bestellt. Weil er sie daraufhin aber auch noch woanders bestellen konnte, wurde die Amazon-Bestellung storniert.

Ein paar Tage später traf das Amazon-Paket aber trotzdem bei dem nicht schlecht staunenden PC-Spieler ein. Er habe sich daraufhin an Amazon gewendet und angeboten, die Grafikkarte entweder doch noch zu bezahlen oder sie zurückzuschicken. Aber der Kundenservice soll daraufhin erklärt haben, die Rückbuchung sei schon abgewickelt worden und das Ganze ein Fehler von Amazon.

Er könne die GPU einfach behalten und müsse sie weder bezahlen noch zurückschicken. Das ist in Zeiten wie diesen (in denen sowohl RAM als auch Grafikkarten immer seltener und teurer werden) natürlich ein absoluter Glücksgriff. Immerhin haben wir es hier mit Hardware im Wert von satten 2.000 Euro zu tun.

Hier könnt ihr euch das Schmuckstück ansehen. Einmal in der Verpackung und dann einmal im komplett weißen PC-Build:

Die andere Grafikkarte habe der stolze Doppelbesitzer daraufhin einfach zurückgeschickt und sein Geld auch dafür zurückbekommen. Das bedeutet, dass er seine absolute Wunsch-Grafikkarte für den perfekt in Weiß strahlenden PC einfach mal so völlig kostenlos erhalten hat.

In den Kommentaren tummeln sich dementsprechend viele Menschen, die dem Reddit-User zu seinem unverschämten Glück gratulieren. Insbesondere in den USA scheint so etwas immer mal wieder bei Amazon vorzukommen. Selbstverständlich gibt es aber wie so oft auch ein paar Neider, die die Geschichte einfach nicht glauben wollen.

Wie steht ihr zu dem Bericht, glaubt ihr die Story? Und ist euch womöglich sogar schon einmal selbst etwas Ähnliches passiert?