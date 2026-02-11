Shadow Drop auf Februar 2026-State of Play: Laut Gerüchten könnte Donnerstag direkt ein neues God of War-Spiel erscheinen

Schon länger gibt es Gerüchte zu einem "God of War"-Spin-off. Diese Woche könnte es endlich gezeigt werden.

Jonas Herrmann
11.02.2026 | 11:55 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hält Sony mal wieder eine große State of Play ab. Laut Gerüchten soll dabei auch ein neues God of War-Spiel vorgestellt und im Anschluss sogar direkt als Shadow Drop veröffentlicht werden.

God of War soll als 2D-Metroidvania zurückkehren

Solltet ihr bei dieser Nachricht ein kleines Déjà-vu haben, dürfte das daran liegen, dass es ganz ähnliche Gerüchte schon vor einer State of Play im Juni 2025 gab. Die stellten sich damals als falsch heraus, an dem Spin-off scheint aber trotzdem etwas dran zu sein.

Video starten 0:28 Sony enthüllt limitierten God of War-DualSense zum 20. Geburtstag - und so cool sieht er aus

Vermutet wird dabei ein 2D-Metroidvania, das man sich wohl ähnlich wie Prince of Persia: The Lost Crown, Hollow Knight oder Metroid: Dread vorstellen kann. Möglicherweise verschlägt es Kratos dabei auch wieder nach Griechenland.

Bestätigt ist davon nichts, die Gerüchte halten sich mittlerweile aber schon seit geraumer Zeit hartnäckig. Entstehen soll das Spiel übrigens bei den Mega Cat Studios.

Rund um die nächste State of Play, die am 12. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit startet, sind jetzt neue Gerüchte hochgekocht. Ausgelöst wurden diese durch Aussagen des spanischen YouTubers Revenant, der eine große Ankündigung zu einer beliebten Reihe in Aussicht gestellt hat.

Mehr zu GOW
"Hervorragende Wahl": Kratos-Schauspieler Christopher Judge feiert den God of War-Schauspieler in der neuen Serie
von David Molke
Neue God of War-Serie hat endlich ihren Kratos-Schauspieler gefunden - und wir kennen den Bartträger schon bestens aus Ragnarök
von Linda Sprenger

Revenant wird die State of Play zusammen mit PlayStation Spain in einem Livestream begleiten und auch nach dem Event noch dabeibleiben. Dafür muss es ja einen guten Grund geben, finden zumindest einige Beobachter.

Dazu kommt noch, dass Jeff Grubb in seiner täglichen Game Mess Mornings-Show verdächtig reagiert hat, als er gefragt wurde, ob das "God of War-Ding nun endlich auftauchen" wird.

Ihr seht schon, die God of War-Fans klammern sich hier gewissermaßen an jeden Strohhalm und die ganzen Gerüchte basieren vor allem auf Interpretationen. Völlig unmöglich ist es aber trotzdem nicht. Das 2D-God of War könnte tatsächlich gezeigt werden und dann ist ein Shadow Drop auch nicht mehr ausgeschlossen.

Was haltet ihr davon? Würde euch ein solches Spin-off überhaupt interessieren?

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök

Genre: Action

Release: 19.09.2024 (PC), 09.11.2022 (PS4, PS5)

