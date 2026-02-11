Resident Evil: Neu aufgetauchter Rating-Eintrag verrät möglicherweise das nächste Remake und es könnte während der State of Play angekündigt werden

Resident Evil 5 ist immer noch als Koop-Spiel beliebt.

Nachdem Capcom großartige moderne Remakes zu Resident Evil 2 bis 4 veröffentlicht hat, brodelt die Gerüchteküche. Dass weitere Neuauflagen im selben Stil folgen werden, ist sehr wahrscheinlich, welcher Teil als Nächstes folgt, diesbezüglich gibt es jedoch immer wieder unterschiedliche Hinweise. Eine neue Info liefert aber doch einen besseren Anhaltspunkt als viele bisherige Gerüchte.

Wird ein Resident Evil 5 Remake während der State of Play enthüllt?

Am morgigen Donnerstag findet eine State of Play mit ziemlich großem Umfang statt und da wirkt es doch einigermaßen verdächtig, dass nun eine neue Einstufung zu Resident Evil 5 auf dem ESRB (Entertainment Software Rating Board) aufgetaucht ist. In diesem Video haben wir damals PS3- und PS4-Version verglichen:

Diese nennt zwar weder das Wort "Remake", noch die PS5 als Plattform, trotzdem wäre es gut denkbar, dass im Showcase eine Neuauflage angekündigt wird, gerade, da es sich auch um den nächsten Teil in der Hauptreihe handelt.

Außerdem gibt es bei genauem Hinsehen in dem Eintrag zumindest einen Punkt, der für ein Remake sprechen könnte, nämlich die Erwähnung von In-Game-Käufen. Diese wurden auch zu den anderen modernen Spielen angeboten, beispielsweise in Form von Kostümen oder auch Schatzkarten.

Die Sprecherin von Hauptfigur Sheva Alomar hat zudem vor einigen Tagen bereits geteast, dass sie in "spaßige Dinge" involviert ist. Dabei nannte sie allerdings konkret den März und den 30. Geburtstag von Resident Evil.

Das ist natürlich kein konkreter Hinweis auf ein Remake oder gar die State of Play, jedoch ist es trotzdem interessant, dass sich auch die Sprecherin einer der spielbaren Hauptfiguren auf etwas vorbereitet.

Neben dem damals ganz neuen Charakter war Resi-Veteran Chris Redfield eine der beiden wichtigsten Figuren. Die beiden lassen sich sowohl im lokalen als auch im Online-Koop spielen. Daneben ist es aber auch möglich, solo zu zocken, wobei dann die KI beim ersten Durchlauf Sheva übernimmt. Im zweiten Playthrough ist es dann auch möglich, sie zu steuern, während Chris als KI-Begleiter mitmischt.

Was sagt ihr zu dieser Neuigkeit? Glaubt ihr an eine Ankündigung auf der State of Play? Oder denkt ihr überhaupt, dass jetzt Teil 5 dran ist? Oder erwartet ihr eher Code Veronica oder einen anderen Ableger?