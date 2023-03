Last of Us-Multiplayer offenbar für PS4 & PS5 geplant, neue Infos Ende 2023

Zum eigenständigen The Last of Us-Multiplayer gibt es bisher nur zwei Konzept-Artworks.

Es tut sich was im Hause Naughty Dog: Der The Last of Us-Multiplayer soll definitiv das nächste PlayStation-Spiel des Entwicklerstudios werden. Was da in Entwicklung ist, sei auch wirklich cool, aber neue Informationen dazu gibt es trotzdem erst im späteren Verlauf des Jahres. Eventuell erscheint der Titel auch noch für die PS4.

The Last of Us Multiplayer wird Naughty Dogs nächstes Spiel und noch 2023 erfahren wir mehr

Worum geht's? Naughty Dog arbeitet schon seit geraumer Zeit am Standalone-Multiplayer im The Last of Us-Universum. Gleichzeitig gibt es diverse Gerüchte und Spekulationen um andere Titel des Entwicklerstudios.

Jetzt steht aber fest, dass der The Last of Us-Multiplayer das nächste große Spiel der Uncharted- und The Last of Us-Macher wird. Er befinde sich laut Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann auf einem guten Weg und was das Team bisher schon habe, sei "so cool".

Wann gibt's mehr Infos? Aktuell wollen die Menschen hinter dem Multiplayer-Titel noch nicht mehr verraten. Aber wir müssen uns zumindest nicht mehr allzu lange gedulden. Sehr viel mehr Informationen zu dem Spiel sollen nämlich noch dieses Jahr enthüllt werden, aber irgendwann später. Womöglich zur E3, vielleicht erst Ende des Jahres (via: Kinda Funny-Podcast).

The Last of Us-Multiplayer kommt vielleicht sogar noch für die PS4 und PS5

Kommt TLOU-Multiplayer crossgen? Die Chancen stehen nicht schlecht. Immerhin soll die Entwicklung am Mutliplayer-Teil noch vor der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 begonnen haben. Ursprünglich hieß es auch einmal, dass beides zusammen gehöre – was jetzt nicht mehr der Fall ist.

Aber Sony hat immer noch sehr viel mehr PS4-Konsolen als PS5-Geräte verkauft. Dementsprechend dürfte sich ein Cross-Gen-Release für PS4 und PS5 durchaus noch lohnen. Offiziell wurde noch nichts Entsprechendes angekündigt.

Stellenanzeige mit Hinweisen: In einer neuen Stellenausschreibung von Naughty Dog ist die Rede davon, dass sich die gesuchten Personen bestens mit den Systemen PS4 und PS5 auskennen sollten. Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass ein Crossgen-Release ansteht, könnte aber durchaus darauf hindeuten.

Was erhofft ihr euch von dem TLOU-Multiplayer und würdet ihr es gern auf der PS4 spielen?