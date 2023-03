The Last of Us-Multiplayer: Alle Infos zu Release, Gameplay und mehr

The Last of Us bekommt einen Standalone-Multiplayer.

Nachdem schon lange gemunkelt wurde, dass ein Multiplayer zu The Last of Us in Arbeit ist, hat Entwickler Naughty Dog das Spiel während des Summer Game Fest 2022 bestätigt. Alle offiziellen Informationen dazu und was sonst noch für Spekulationen durchs Netz geistern, fassen wir hier zusammen.

Dieser Artikel dient als Übersicht zum The Last of Us-Multiplayer und wird fortlaufend aktualisiert, sobald es neue wichtige Informationen oder Gerüchte gibt. Schaut also regelmäßig vorbei.

Inhaltsverzeichnis

Release

Standalone statt für Part 2: Ursprünglich als Teil von The Last of Us Part 2 gedacht, wird der Multiplayer nun als Standalone-Spiel erscheinen. Bedeutet, wir können es spielen, ohne TLoU Part 2 zu besitzen. Während das sicher ist, wird ein Free2Play-Modell bislang nur vermutet.

Wann erscheint der TLoU-Multiplayer? Einen genauen Releasetermin gibt es bislang nicht. Mitte letzten Jahres erwähnte Neil Druckmann aber, dass eine Veröffentlichung für 2023 geplant sei. Die interne Planung kann sich aber natürlich geändert haben.

Welche Plattformen werden unterstützt? Wer eine PlayStation 5 besitzt, muss sich keine Sorgen machen. Und auch die Chancen für eine PS4-Version stehen gut. Das Spiel wurde zwar bislang nicht für die Last Gen bestätigt, aber es gibt mehrere Anzeichen für Cross-Gen. So wurde erst vor wenigen Wochen laut einer Naughty Dog-Stellenausschreibung eine Person gesucht, die sich sowohl mit der Entwicklung für PS5 als auch PS4 auskennt.

Eine PC-Version dürfte ebenfalls wahrscheinlich sein, wenn auch nicht direkt zum PlayStation-Release, da Sony verstärkt bereits erschienende PlayStation-Exclusives auf den PC bringt – darunter auch The Last of Us Part 1.

Story

Der Standalone-Multiplayer wird eine eigene Geschichte mit neuen Charakteren erzählen und mehr Story-Elemente bieten, als es vergleichbare Spiele in dem Genre tun. Ob bekannte Charaktere wie Ellie oder Abby dabei eine Rollen spielen, wissen wir nicht.

In den beiden bislang veröffentlichen Konzeptzeichnungen sind keine bekannten Gesichter zu sehen. Dafür verrät das Erste, dass es uns mit San Francisco an die Westküste der USA verschlägt:

Trotzdem sind die Bilder mit etwas Vorsicht zu genießen, da es sich wie gesagt um Konzeptzeichnungen handelt, die nicht als Beweis für Inhalte oder Gameplay zu verstehen sind.

Gameplay

Wie schon in den ersten beiden Spiele erwartet uns ein Action-Survival-Spiel, in dem wir uns mit diversen Waffen durch die Postapokalypse schlagen, nur eben mit Multiplayer-Gerüst. Eine Aussage von Neil Druckmann lässt dabei kaum Zweifel, dass ein Zweier-Koop Teil davon ist:

Wir haben ziemlich offen gesagt, dass das nächste Last of Us-Spiel ein Multiplayer-Erlebnis sein wird, bei dem man mit einem Freund in die Welt von The Last of Us eintauchen und die Spannung und Brutalität dieser Welt erleben kann. Neil Druckmann gegenüber BuzzFeed

Dass wir mit Freund*innen im PvE gegen KI-Gegner kämpfen, lassen auch die beiden offiziellen Konzeptzeichnungen (oben) erahnen.

Gerüchte zu den Gameplay-Modi

Sollten die Gerüchte um einen Mix aus Escape from Tarkov und The Division (Loot-Shooter mit RPG- und MMO-Elementen) stimmen, würde auch PvPvE einen großen Teil einnehmen. Statt wie scheinbar erst angedacht auf Battle Royale zu setzen, würden uns damit ein taktischer Überlebenskampf gegen andere echte Spieler*innen und KI-Gegner in Form von Infizierten erwarten.

Der gleiche Leaker, der von Tarkov und The Division sprach, erwähnte auch von Factions inspirierte Modi. Bei Factions handelt es sich um den Ingame-Multiplayer des originalen The Last of Us-Spiels.

