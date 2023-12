The Last of Us Multiplayer – Das ist der Startbildschirm des Naughty Dog-Spiels, das wir nie zocken werden

Der eigenständige The Last of Us Multiplayer sollte eigentlich erst eine Erweiterung für Part 2 werden. Dann wurde daraus ein Standalone-Projekt, das zuerst unter dem Namen Factions, dann The Last of Us Online lief. Gerade erst wurde aber bekannt, dass bei der Entwicklung endgültig der Stecker gezogen wird.

Ein Insider zeigt jetzt, wie das Hauptmenü ausgesehen hätte - zumindest falls wir davon ausgehen, dass es sich um einen echten Screenshot handelt.

So sollte das Hauptmenü laut Leak aussehen

"Da es ja nun gecancelt ist, habe ich hier ein Hauptmenü-Bild davon, das ich noch rumliegen hatte", erklärt der Insider Dusk Golem auf ResetEra. Das Bild hat inzwischen auch schon seinen Weg zu Reddit gefunden und hier könnt ihr es euch anschauen:

Darauf sehen wir einen Spielcharakter, der auf einem Sofa wartet und dazu einige Menüpunkte und Infos, die auf den Live-Service-Ansatz hinweisen, wie "Season 1 Week 2" oder "Battlepass". Die gekritzelte Schrift im Vordergrund "Dusk was here, yadda-yadda" ist natürlich nur die Signatur des Leakers, der sicherstellen wollte, dass erkannt werden kann, woher das Bild stammt.

Hier könnt ihr euch stattdessen ein Video zum neuen No Return-Modus anschauen, den ihr im Gegensatz zum Multiplayer schon bald in The Last of Us Part 2 Remastered spielen könnt:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Wie wahrscheinlich ist es, dass es sich um ein echtes Bild handelt? Bei Dusk Golem handelt es sich, gerade im Horrorbereich, um einen bekannten Insider, der aber auch immer mal wieder mit seinen Infos danebenliegt. Rein optisch spricht erst einmal nichts offensichtlich dagegen, dass es sich um ein echtes Bild handelt; trotzdem gibt es für die Echtheit aktuell keine Bestätigung.

Dagegen ist sicher, dass wir den Titel niemals spielen werden. Zwar hatte kürzlich der Director erklärt, es werde noch am Spiel gearbeitet, dann folgte jedoch in der Nacht auf Freitag die Aussage, dass es endgültig eingestampft sei.

Der Grund: die schiere Größe des Projekts. Naughty Dog stand vor der Entscheidung, voll und ganz zum Live Service-Studio zu werden oder beim Singeleplayer-Fokus zu bleiben. Der Entwickler entschied sich für Letzteres.

Wie gefällt euch das Hauptmenü? Denkt ihr, der Screenshot ist echt und welche Gedanken habt ihr dabei?