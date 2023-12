The Last of Us-Multiplayer wurde zwar gestrichen, dafür teast Naughty Dog gleich mehrere, neue Singleplayer-Spiele an

Naughty Dog teast gleich mehrere neue Singleplayer-Projekte an.

Lange hatten Fans bereits auf den angekündigten Standalone-Multiplayer zu The Last of Us Part 2 gewartet. Jetzt ist der Traum allerdings aus: Naughty Dog hat offiziell bekannt gegeben, dass die Arbeiten an The Last of Us Online eingestellt werden.

Laut dem Studio ist der Grund dafür, dass das Spiel die Arbeit an neuen Singleplayer-Titeln beeinträchtigt hätte. Und davon hat das Studio wohl gleich mehrere in Arbeit.

Woran arbeitet Naughty Dog jetzt eigentlich?

Darum geht's: In einem Blogeintrag auf der eigenen Webseite hat Naughty Dog die Entscheidung verkündet, dass der geplante Multiplayer zu The Last of Us 2 eingestellt wird – und das, obwohl das Studio bereits seit der Entwicklung von Part 2 am Multiplayer gearbeitet hatte.

Als Begründung gibt der Entwickler an, dass der Multiplayer sich als zu ambitioniert herausgestellt hätte und alle Ressourcen des Studios fressen würde, wenn man ihn nach Release für mehrere Jahre unterstützen will. Naughty Dog wäre damit nach eigenen Angaben zu einem reinen Live Service Spiel-Studio geworden.

Weil man das anscheinend nicht wollte, wurde das Projekt eingestellt und Naughty Dog fokussiert sich jetzt wieder voll und ganz auf Singleplayer-Titel. Um enttäuschte Fans etwas zu beschwichtigen, hat der Entwickler jetzt nochmals bestätigt, dass man gerade an "mehr als einem, brandneuen Singleplayer-Spiel" arbeite.

Bereits vor einigen Monaten hatte das Studio bestätigt, dass sie an einem "brandneuen Singleplayer-Spiel" arbeiten, inzwischen sind es anscheinend sogar mehrere neue Projekte.

Was genau uns hier erwartet, verrät Naughty Dog natürlich noch nicht – vermutlich nicht zuletzt da laut Neil Druckmann The Last of Us 2 und Uncharted 4 zu früh enthüllt wurden. Zumindest können wir aber ziemlich sicher sein, dass hiermit nicht das kommende The Last of Us Part 2-Remaster für PS5 gemeint ist. Schließlich handelt es sich dabei definitiv nicht um ein "brandneues" Spiel, auch wenn es einige neue Inhalte gibt.

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Ob wir hier ein The Last of Us Part 3, ein neues Uncharted oder vielleicht gar eine komplett neue IP bekommen, können wir aktuell nur spekulieren. Es klingt aber zumindest so, als würde sich mindestens eines der Spiele noch in einem eher frühen Entwicklungsstadium befinden – schließlich war im Mai noch von "einem brandneuen Singleplayer-Erlebnis" die Rede.

Was würdet ihr euch als Nächstes von Naughty Dog wünschen: Eine Fortsetzung oder doch eine komplett neue IP?