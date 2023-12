'Bester Multiplayer, den ich je gespielt habe' - The Last of Us-Entwickler äußern sich zu eingestelltem Spiel

Im The Last of Us-Multiplayer werden wir Joel sicherlich nicht wiedersehen.

In The Last of Us Online durch die raue, postapokalyptische Welt von The Last of Us zu streifen und dabei nicht nur auf Infizierte, sondern auch auf andere Spieler*innen achten zu müssen, klingt vor allem für Fans des beliebten TLoU-Multiplayer Factions wie ein wahrgewordener Traum. Ein Traum, der zum greifen nah war, aber nicht mehr in Erfüllung gehen wird, wie Entwickler Naughty Dog vor wenigen Tagen bekannt gab:

Auch wenn die Begründung, sich auf storybasierte Singleplayer-Spiele zu konzentrieren auf Verständnis stößt, reagierte die Community trotzdem enttäuscht. Und auch einige Entwickler*innen haben sich nun zur Einstellung des Standalone-Multiplayer geäußert. Dass sie dem Projekt dabei mit so vielen positiven Worten hinterhertrauen, macht es nicht gerade leichter (via GamesRadar).

The Last of Us Online war für Entwickler eine großartige Erfahrung

Dass Entwickler*innen, die viele Jahre lang ihr Herzblut in ein Spiel stecken, meistens nicht begeistert sind, wenn ihr Projekt eingestellt wird, ist keine große Überraschung. Im Fall von The Last of Us Online äußern sich zuständige Entwickler*innen aber besonders wehmütig und dankbar.

So zeigt sich etwa der Technical Designer Nathaniel Ferguson enttäuscht über die Einstellung, blickt aber auch optimistisch in die Zukunft:

Ich habe von meiner Einstellung im Februar 2022 bis gestern an diesem Projekt gearbeitet. Es war der Höhepunkt meiner Karriere und wird immer ein ganz besonderes Projekt für mich sein. Das war's. Es ist ein trauriger Tag, aber die Zukunft ist sicher sehr vielversprechend.

Kat McNally (Dialogue Designer) meldet sich auf X (ehemals Twitter) ebenfalls traurig, aber auch stolz zu Wort:

Es ist nie leicht, ein Spiel abzubrechen, aber ich bin so stolz auf mein Studio und alles, was wir bei diesem Projekt erreicht haben. <3 Ein großes Lob an meine Kampf-QA- und Dialog-Teams.

Besonders spannend ist aber die Aussage von Game Designer Karl Morley. Er lobt The Last of Us Online in den höchsten Tönen:

Ich bin absolut enttäuscht. Und es tut mir leid für all die großartigen Leute, mit denen ich an diesem Projekt gearbeitet habe. Ich habe bei diesem Projekt mehr gelernt als bei jedem anderen in meiner Karriere und hatte mehr Spaß bei diesem Spiel als bei jedem anderen MP-Spiel davor und danach.

Als Teil des Entwicklerteams dürften diese Worte keine große Überraschung sein. Weil Naughty Dog aber allgemein einen qualitativ hohen Standard bei seinen Spielen aufweist und die Ressourcenverteilung der Hauptgrund für die Einstellung des Multiplayers sein soll, klingt es ganz danach, als würden wir hier einen potenziellen Multiplayer-Hit verpassen. Da TLoU Online nun aber nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird, werden wir es nie wirklich erfahren.

Stattdessen will Naughty Dog uns weiter mit storybasierten Singleplayer-Spielen im Stil von Uncharted und The Last of Us begeistern. Bevor es aber völlig neue Spiele auf unsere PlayStation-Konsolen schaffen, steht am 19. Januar 2024 erst einmal der Release von The Last of Us Part 2 Remastered an.

Darin erwartet uns mit "No Return" auch ein neuer Roguelike-Modus, den wir bereits anspielen konnten. Die Preview dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Wie traurig seid ihr über die Einstellung des The Last of Us-Multiplayers? Glaubt ihr, der Titel wäre wirklich so gut geworden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!