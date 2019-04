Layers of Fear 2 - Release bekannt: Bald kippt ihr vor Angst vom Stuhl

Layers of Fear 2 zählt zu den großen Hoffnungen diesen Jahres im Bereich Horror. Ende 2018 wurde eine Fortsetzung für PS4, Xbox One und PC bestätigt. Publisher Gun Media hat jetzt das Release-Datum bekanntgegeben und zur unserer großen Freude müssen wir nicht mehr lange warten.

Wann erscheint Layers of Fear 2? Am 28. Mai 2019.

Der Release erfolgt zeitgleich für alle bislang bestätigten Plattformen. Die offizielle Ankündigung via Tweet seht ihr hier:

Layers of Fear 2 - A new masterpiece launches on May 28th on PC, PlayStation 4, and Xbox One.https://t.co/dZTid1qV5Y pic.twitter.com/GZtpyHcHeL — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) April 25, 2019

Um was geht's? Entwickler Blobber Team schickt euch im Gegensatz zum Vorgänger nicht in ein altes Herrenhaus, sondern an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Die Geschichte erlebt ihr aus der Sicht eines Stars der Stummfilmzeit, dessen Karriere langsam verblasst.

Was macht das Spiel so besonders? Wie bereits der Vorgänger setzt Layers of Fear 2 auf eine sich verändernde Levelarchitektur. Scheint im ersten Moment alles ganz normal, blickt euch plötzlich aus dem Augenwinkel eine schaurige Fratze aus einem Gemälde an.

Wir freuen uns bereits auf den Schocker. Ihr auch?