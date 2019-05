GamePro Live auf MAX - Lauern auf Death Stranding, Horror und pöbelnde Corgis

Heute wird es aufregend bei GamePro Live. Seitdem auf twitch der Reveal-Stream zu Death Stranding live gegangen ist, starren wir in der Redaktion immer mit einem Auge auf die Handabdrücke, die sich in seltsamem schwarzen Matsch abzeichnen.

Da der Reveal weltweit gleichzeitig stattfindet und schon ab 17 Uhr beginnen kann, werden wir natürlich auch bei GamePro Live stetig ein Auge darauf haben und, sollte etwas spannendes passieren, sofort rüberschalten und mit euch darüber reden.

Live-Video von PlayStation auf www.twitch.tv ansehen

In der Zwischenzeit haben wir jedoch auch wieder neue Spiele für euch, dieses Mal sind beide aus Ann-Kathrins Mottenkiste. Zum einen wäre da Layers of Fear 2, in dessen Anfang wir mit euch reinspielen wollen.

Das ist zwar richtig gruselig, aber Ann-Kathrin, die auch den Test zu Layers of Fear 2 gemacht hat, wollte euch unbedingt einen kleinen Einblick geben, auch wenn sie dabei wahrscheinlich den Stream zusammenschreit. Was tun wir nicht alles für euch. Keine Angst übrigens, Spoiler dürften in der ersten Stunde noch nicht auftauchen.

Damit wir uns danach wieder ein bisschen beruhigen können, widmen wir uns im Anschluss VA-11 HALL-A, einem Cyberpunk Bartending-Adventure, dessen Switch-Version seit Release einen festen Platz in Ann-Kathrins Herzen hat (Unter anderem, weil pöbelnde Corgis darin ein Badezimmer verwüsten). Schaut mit uns ins Spiel und sagt ihr, ob ihr genau so begeistert seid oder einfach nur verwirrt.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 29. Mai von 17 bis 19 Uhr.

Mittwochabend, 29. Mai von 17 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?