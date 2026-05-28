007 First Light Kapitel - Alle Abschnitte des James Bond-Spiels im Überblick

Der Schauspieler Patrick Gibson verkörpert in 007 First Light den jungen James Bond – und macht seine Sache großartig.

Mit 007 First Light hat IO Interactive nicht nur das erste James Bond-Spiel seit knapp 14 Jahren entwickelt, sondern gleich auch eines der besten. In der Story-Kampagne erlebt ihr mit, wie Bond zum MI6-Geheimagenten wird.

Falls ihr wissen wollt, an welchem Punkt der Story ihr seid und wie viele Kapitel die Kampagne insgesamt hat, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Das sind alle Story-Kapitel in 007 First Light

1:00 Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

Autoplay

Grundsätzlich ist 007 First Light in einen Prolog und 10 Kapitel aufgeteilt. Die Kapitel bestehen wiederum meist aus mehreren Missionen, die in der Spielzeit variieren können. In Klammern sind die jeweiligen Schauplätze der Missionen angegeben.

Prolog

Gegen das Schicksal (Malta)

Im Geheimdienst ihrer Majestät (MI6)

Kapitel 1

Das Nadelöhr (Malta)

Herzenssache (MI6)

Ein neues Zuhause (London)

Kapitel 2

Feierabend (London)

Eine Sache beachtlicher Behutsamkeit (MI6)

Kapitel 3

Alle Zeit der Welt (Slowakei)

Aus der Asche (London)

Kapitel 4

Die Vergangenheit stirbt nie (Mauretanien)

Kapitel 5

Jenseits des Grabes (Mauretanien)

Kapitel 6

Nicht auf der Liste (London)

Kapitel 7

Knightfall (London)

Retro ist in (MI6)

Kapitel 8

Zeit zu sterben (Vietnam)

Der Mann der Stunde (MI6)

Kapitel 9

Welle der Zukunft (Antarktis)

Kapitel 10

Für England (MI6)

Zur Erklärung: Bei einigen der oben genannten Missionen handelt es sich um kurze Storypassagen mit einigen Zwischensequenzen, die teilweise nur ein paar Minuten dauern. Die fett gedruckten Missionen sind hingegen "richtige" Missionen, bei denen ihr jeweils mit einer Spielzeit von anderthalb bis zwei Stunden rechnen könnt.

Für einen Durchgang von 007 First Light könnt ihr ungefähr 20 Stunden einplanen. Das ist allerdings auch davon abhängig, wie genau ihr euch in den teils sehr detaillierten Arealen umschaut und welche Interaktionsmöglichkeiten ihr entdeckt.

007 First Light ist seit dem 27. Mai 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll im Laufe des Jahres erscheinen.