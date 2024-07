GTA 6 bekommt laut Insider wohl ein Feature, das eigentlich schon für GTA Online geplant war

In GTA Online gibt es das Musikstudio von Dr. Dre, für das wohl noch mehr Inhalte geplant waren.

GTA 5 und GTA Online bieten haufenweise Minispiele und Neben-Beschäftigungen, aber eine coole Aktivität war zwar wohl geplant, hat es dann aber nie ins fertige Spiel geschafft.

Aber wenn die Aussagen eines bekannten Leakers, Modders und Dataminers stimmen, könnten wir das gestrichene Feature zukünftig in GTA 6 sehen. Es gibt zwar bisher sehr wenig Details dazu, aber das Ganze klingt trotzdem schon überaus vielversprechend.

GTA 6 könnte die ingame-Musik auf ein neues Level heben und uns selbst Mixes anfertigen lassen

Darum geht's: In etwas über einem Jahr soll mit GTA 6 eines der wohl heißerwartetsten Spiele überhaupt erscheinen. Zumindest, wenn nicht noch irgendetwas schief geht und es zu Verschiebungen kommt. Aufgrund des jetzt schon immensen Hypes rund um den Release kommt es natürlich immer wieder zu diversen Spekulationen, Leaks und Gerüchten.

Hier könt ihr euch den Trailer zu GTA 6 ansehen, das bisher einzige, was wir an offiziellen Infos zum Spiel haben:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

In einem GTA-Forum diskutieren viele Fans regelmäßig über die verschiedenen Updates für GTA Online beziehungsweise was sie für neue Inhalte bringen und gebracht haben. Dabei geht es unter anderem auch viel darum, was da noch auf uns zukommen könnte. In genau so einem Thread meldet sich Tez2 zu Wort, den GTA-Fans schon seit vielen Jahren als ziemlich verlässliche Quelle kennen und schätzen.

Was genau war da angeblich für GTA Online geplant? Laut Tez2 wollte Entwicklerstudio Rockstar Games eigentlich mehr Inhalte für Dr. Dres Record A Studios in GTA Online veröffentlichen. Während ein anderes Foren-Mitglied von einem Musik-Mixing-Minigame schreibt, nennt Tez2 explizit die Möglichkeit, einen Custom-Mix hochzuladen oder die Mixes anderer Spieler*innen herunterzuladen.

"Wurde gecancelt, kommt für GTA 6": Wie wir alle wissen, haben diese Features nie das Licht der Welt in GTA Online erblickt. Laut Tez2 werde das aber jetzt für GTA 6 "gekocht" und der Release des Spiels finde ja bereits in einem Jahr statt.

Wie genau das dann alles funktioniert, steht natürlich noch nicht fest. Womöglich können wir einfach nur ein Mixtape in Form einer Playlist anlegen und die dann auch für andere Spieler*innen zur Verfügung stellen, also einfach eine Art Custom-Radiosender. Ein Minispiel, bei dem wir tatsächlich selbst Tracks produzieren könnten, würde natürlich nochmal in einer ganz anderen Liga spielen und dürfte ebenfalls seinen Reiz haben.

Aber Vorsicht: Freut euch am besten nicht zu früh! Immerhin haben wir es hier mit einem Leak und nicht mit einer offiziellen Ankündigung zu tun. Das heißt, dass schlicht noch gar nicht feststeht, ob das Ganze stimmt, ob so ein Feature für GTA Online geplant war und natürlich wissen wir erst recht nicht, ob irgendetwas davon dann auch tatsächlich innerhalb von GTA 6 realisiert wird.

Klingt das wie Musik in euren Ohren? Was würdet ihr euch im Hinblick auf Musik, Radiosender und Minispiele von GTA 6 wünschen?