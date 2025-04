Neue State of Play-Ausgabe angekündigt - morgen dreht sich alles um Borderlands 4

Ende April findet eine State of Play zu Borderlands 4 statt.

Sony hat eine neue State of Play-Ausgabe angekündigt. Dabei handelt es sich nicht um eine "allgemeine" SoP, in der es mehrere Titel zu sehen geben wird, sondern eine monothematische, in der es um einen einzigen Titel geht – Borderlands 4.

Die wichtigsten Infos zur Borderlands 4-State of Play im Überblick

Datum: 30. April 2025

30. April 2025 Uhrzeit: 23:00 Uhr deutscher Zeit

23:00 Uhr deutscher Zeit Länge: ca. 20 Minuten

Was wird in der State of Play zu sehen sein? Laut dem Eintrag im deutschsprachigen PlayStation Blog bekommen wir neues Gameplay zum Shooter zu sehen, das unter anderem Missionen, Waffen, Fähigkeiten und diverse Charaktere zeigen wird.

Die Ankündigung geht mit einer Termin-Verschiebung für Borderlands 4 einher. Allerdings erscheint der Titel nicht später, sondern früher als ursprünglich geplant. Statt am 23. September wird der Release nun bereits knapp anderthalb Wochen zuvor – am 12. September – erfolgen.

Eine offizielle Begründung gibt es von Publisher 2K dafür nicht, weswegen in der Gerüchteküche gerade über einen möglichen Zusammenhang mit dem weiterhin für Herbst 2025 angekündigten GTA 6-Release spekuliert wird.

1:05 Borderlands 4-Trailer zeigt frische Spielszenen und verrät das Release-Datum des Koop-Shooters

Borderlands 4 wird auf dem Planeten Kairos spielen und keine Open World, dafür aber miteinander verknüpfte, größere Areale bieten. Die Geschichte des Shooters soll nahtlos an die des dritten Teils anknüpfen. Erste Trailer und Gameplay-Szenen zum Shooter haben bereits bestätigt, dass es vier neue Kammerjäger sowie mit dem Zeitwächter auch einen neuen Bösewicht geben wird.

Am Kern-Gameplay dürfte sich hingegen nicht allzuviel ändern, auch B4 wird also ein Shooter mit Rollenspiel-Aspekten, der seine Stärken vor allem im Koop mit bis zu vier Personen ausspielt. Crossplay zwischen PS5, Xbox Series X/S und PC ist bereits bestätigt, online sollen vier Personen miteinander spielen können, lokal im Splitscreen hingegen nur zwei.

Freut ihr euch auf Borderlands 4? Was erhofft ihr euch von dem Shooter?