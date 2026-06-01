LEGO Arena Show: Neue Sendung zur Fußball-WM mit Lukas Podolski und Joko Winterscheidt angekündigt – läuft schon bald auf Pro 7 und Joyn

Die LEGO Arena Show am 14. Juni bringt spannende Challenges und ein Weltrekordprojekt – gemeinsam mit prominenten Gästen.

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Kevin Itzinger
01.06.2026 | 12:50 Uhr

Die LEGO Arena Show findet am 14. Juni statt. Die LEGO Arena Show findet am 14. Juni statt.

Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür und LEGO hat soeben eine dazu passende Sendung angekündigt, in der Lukas Podolski, Joko Winterscheidt und viele weitere bekannte Gesichter zu sehen sind. Wir fassen alles Wichtige hier für euch zusammen.

LEGO Arena Show will euch auf das erste Spiel des DFB-Teams vorbereiten

Die wichtigsten Informationen zuerst:

  • Wann: 14. Juni 2026, live ab 16:00 Uhr
  • Wo: Auf Pro7 und Joyn
  • Dauer: 90 Minuten

Kurz vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft startet am 14. Juni um 16:00 Uhr die einmalige LEGO Arena Show. In der Entertainment-Sendung treten vier Zweiteams gegeneinander an und messen sich in verschiedenen Fußball-Challenges und Quiz-Runden, um am Ende den Creator-Cup-Pokal abzustauben.

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Als Beispiele für die Herausforderungen nennt das dänische Klemmbaustein-Unternehmen in einer Presse-Meldung "[...] actionreichen Games wie [...] Parcour Dribbling, Quiz Jump und Kugel Kick [...]. Am Ende geht es im [...] Elfmeterschießen – dem Elite Elfer – um den Gesamtsieg."

Um den Pokal kämpfen neben drei bereits bestehenden Teams auch zwei Zuschauer*innen, die gemeinsam gegen die anderen Duos antreten. Um einen der beiden Plätze zu bekommen, können sich LEGO-Fans schon jetzt über diesen Link für das Zuschauer*innen-Team bewerben.

Die drei anderen Duos bestehen aus:

  • Tisi Schubech (Timo & Simon)
  • ViscaBarca und Gamerbr0ther
  • den Brotatos (Lars Holzi & Spideylucas)

Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen, aber auch Joko Winterscheidt, Lukas Podolski und Elias Nerlich sind dabei.

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Der größte LEGO-Fußball der Welt

Während der Sendung soll auch ein Weltrekord aufgestellt werden. Aus 250.000 Steinen soll der größte LEGO-Fußball der Welt, mit einem Durchmesser von fünf Metern, gebaut werden.

Im Anschluss um 19:00 Uhr beginnt dann das erste Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Curaçao. Das Spiel könnt ihr ebenfalls im Stream auf Joyn oder aber in der ARD (TV & Stream) sehen.

Was sagt ihr? Ist das eine coole Idee, um sich auf das Spiel vorzubereiten? Schreibt es gerne in die Kommentare!

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