Schlechte Nachrichten für Fable-Fans: Microsoft verschiebt RPG auf 2027 und der Grund ist wohl GTA 6

Fable verschiebt sich aufs kommende Jahr.

Das Jahr 2026 ist um ein Open World-Spiel ärmer geworden. Eigentlich sollte Fable im Herbst dieses Jahres aufschlagen. Am Freitag gab Microsoft allerdings auf X bekannt, dass sich der Release von Playground Games' Action-RPG auf 2027 verschiebt. Man wolle dem Titel die Aufmerksamkeit geben, die er verdient.

Fable soll "den besonderen Auftritt bekommt, den es verdient"

11:25 Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden

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Als neuen Release-Zeitraum für Fable gibt Microsoft nun den Februar 2026 an. Als Grund für die Verschiebung nennt das Unternehmen die "bestmögliche Planung von Spielveröffentlichungen für die Feiertagssaison".

Übersetzt lautet der Post:

Dieses Jahr ist vollgepackt mit großartigen Spielen, auf die sich Xbox-Spieler freuen können – von Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und Call of Duty: Modern Warfare 4 bis hin zu Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer und Grand Theft Auto 6. Um unsere Spielveröffentlichungen für die Feiertagssaison bestmöglich zu planen und dabei die Interessen der Spieler in den Mittelpunkt zu stellen, verschieben wir Fable auf Februar 2027, damit das Spiel den besonderen Auftritt bekommt, den es verdient. Wir freuen uns darauf, den Spielern beim Xbox Games Showcase am 7. Juni einen umfassenden neuen Einblick in Fable sowie in unser weiteres Spieleangebot zu geben

Sehr wahrscheinlich geht Microsoft also damit dem Release von GTA 6 aus dem Weg, das am 19. November 2026 erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum hat Fable noch nicht erhalten.

Immerhin soll Fable während des Xbox Showcases am 7. Juni 2026 zu sehen sein, das GamePro.de natürlich live für euch begleiten wird. Entwicklerstudio Playground Games verspricht auf X/Twitter "einige große Enthüllungen" im Zuge des Livestreams. Wir sind gespannt!

Fable soll zum Release direkt im Game Pass Ultimate landen. Und frohe Kunde für PlayStation-Fans: Fable kommt dabei nicht nur für die Xbox Series X/S und den PC auf den Markt, sondern zeitgleich auch für die PS5!

Was ist eure Meinung zur Verschiebung von Fable? Könnt ihr euch noch länger gedulden?