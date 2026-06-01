LEGO Pokémon: Alle Smart Play-Sets geleakt und so sehen sie aus

Bereits vor etwas mehr als einer Woche sind die ersten drei LEGO-Pokémon-Sets mit der neuen Smart Play-Funktion bzw. mit den neuen Smart Bricks geleakt. Jetzt wissen wir auch, wie die übrigen Sets aussehen.
Alle LEGO Pokémon-Sets in der Übersicht
Hier zunächst eine vollständige Liste aller geleakten Sets samt der Set-Nummer:
- Bisasam und Bidiza (72155)
- Shiggy (72156)
- Glumanda und Kleinstein (72157)
- Pummeluff (72159)
- Mew (72161)
- Evoli und Lapras (72162)
- Mewtu (72163)
- Pikachu (72164)
- Nachtara und Knakrack (72165)
- Tragosso und Gengar (72166)
- Glurak und Blitza (72167)
Wer sich die Set-Nummern aufmerksam anschaut, wird eine Lücke feststellen.
Die 72158 ist bislang noch nicht geleakt. Sollten wir hier mehr erfahren, werden wir den Artikel dementsprechend aktualisieren.
So sehen die neuen LEGO Pokémon-Sets aus
Die neuen Pokémon-Sets sind im LEGOLeak-Subreddit aufgetaucht und ihr könnt sie euch in den folgenden Posts anschauen:
Link zum Reddit-Inhalt
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Release und Preise der neuen Pokémon-Sets
Wie die Seite StoneWars berichtet, erscheinen die Pokémon-Sets im August 2026. Konkrete Preise sind derweil noch nicht bekannt, orientieren wir uns jedoch an den Smart Play-Sets zu Star Wars, befinden wir uns im Rahmen von grob 40 bis 100 Euro.
Was ihr beachten müsst
Bei vielen der Sets, wie beispielsweise Pummeluff, handelt es sich um Erweiterungs-Sets, die ohne Smart Brick ausgeliefert werden.
Wollt ihr oder eure Kinder mit der neuen Klemmbaustein-Technologie spielen, benötigt ihr zunächst eines der Starter-Sets, wie die 72164 mit Pikachu.
Alle Infos zur neuen Smart Play-Funktion gibt's hier:
Man darf gespannt sein, wie die neuen Steine in der LEGO-Community ankommen. Zum Start der Smart Bricks im März gab es unter anderem aufgrund der mangelhaften Sound-Qualität noch reichlich Kritik.
Wie gefallen euch die LEGO Pokémon-Sets und werdet ihr euch eines davon holen?
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