LEGO-Sammler kramt 20 Jahre alte, seltene Mace Windu-Figur aus einer Kiste und ihr Lichtschwert leuchtet noch immer - wenn auch in der falschen Farbe

Auch wir gucken wie dieser Mini-Mace Windu etwas skeptisch. Aber auch beeindruckt. (Bild: Reddit/user/Deeznutzupinyourgutz)

Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als geliebte Spielzeuge aus der Kindheit wiederzuentdecken. Noch schöner ist eigentlich nur, wenn sie dann auch noch funktionieren. Dabei ist erstaunlich, wie robust und langlebig manches Spielzeug damals so war. Wie auch diese Mace Windu-Figur.

Mace Windus Lichtschwert leuchtet noch immer - wenn auch in blau

Na, wie häufig müsst ihr im Schnitt so die Batterien eurer kabellosen Mäuse wechseln oder den Akku der Nintendo Switch wieder aufladen? Wir sind es heutzutage gewohnt, dass viele Gegenstände, die mit Batterien laufen, statt direkt an den Strom angeschlossen zu werden, nicht allzu lange durchhalten.



Umso cooler ist es da zu sehen, wenn die Batterie einer inzwischen 20 Jahre alten Figur noch heute funktioniert. So ist es bei dieser LEGO-Figur von Mace Windu, deren Lichtschwert auf Knopfdruck aufleuchtet:

Reddit-User "Deeznutzupinyourgutz" hat die Figur seit der Kindheit in seiner Sammlung, aber das Lichtschwert funktioniert noch immer. Das dürfte daran liegen, dass hier höchstwahrscheinlich eine Knopfzellen-Batterie verbaut ist – die kam beispielsweise auch bei alten Game Boy-Spielen zum Einsatz. Aber natürlich wird auch diese Batterie nicht ewig halten.

Wie aber ein weiterer User in den Kommentaren schreibt, lässt sie sich auch bei den LEGO-Figuren austauschen. Die Person hatte vor ein paar Jahren die Batterie ihres Darth Vaders gewechselt, an die man über den Rücken rankommt.

Es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass diese Figur auch nach so vielen Jahren noch einwandfrei funktioniert. Über eine Sache müssen wir uns dann aber doch beschweren: Das Lichtschwert ist im "ausgeschalteten" Zustand lila, wie es sich für Mace Windus Lichtschwert eben gehört.

Ist es eingeschaltet, sieht es aber viel mehr blau aus. Da hätte Samuel L. Jackson sicherlich gern ein Wörtchen mitzureden! Immerhin hatte er sich für seinen Charakter in den Filmen explizit ein lilanes Lichtschwert gewünscht.

Die Mace Windu-Figur selbst ist übrigens Teil eines größeren Sets: Dem 2005 erschienenen Clone Turbo Tank, den es sowohl mit leuchtendem als auch nicht-leuchtendem Mace Windu gab. Das Set ist natürlich längst nicht mehr erhältlich. Allein die Mace Windu-Figur ist inzwischen entsprechend um die 50 Euro wert, wie ein Blick auf eBay zeigt.

Habt ihr auch noch alte, batteriebetriebene Gegenstände aus eurer Kindheit, die bis heute problemlos laufen?