Oh nein, Fallout-Star Ella Purnell verrät, dass Lucy auch in Staffel 2 mit ihrem "Ekel-Finger" herumläuft - mittlerweile ist sie sogar stolz drauf

In der zweiten Staffel von Fallout kehren Lucy und der Ghoul zurück.

Am 17. Dezember 2025 startet endlich die zweite Staffel von Fallout auf Prime Video. Unter anderem kehren dann Ella Purnell als Lucy und Walton Goggins als der Ghoul zurück. Auch ein eher unappetitliches Detail ist wieder mit am Start.

Lucys Ekel-Finger feiert ein Comeback

Es war definitiv eine der fieseren Szenen der ersten Fallout-Staffel: Lucy beißt dem Ghoul im Kampf einen Finger ab, der revanchiert sich postwendend und schneidet ihr mit seinem Messer ebenfalls einen Finger ab. Später bekommt sie dann einen nicht ganz so schönen Ersatzfinger von Mister Handy spendiert.

Und genau dieser vom Team liebevoll "Poop-Finger" genannte Finger begleitet Lucy dann auf ihrer Reise durch das Wasteland. Die Schauspielerin Ella Purnell hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, wie nervig die Prothese tatsächlich ist.

Immerhin nutzt man den Zeigefinger für so ziemlich alles. Sie muss die Prothese zwischen Szenen also immer wieder ablegen und neu anziehen. Zudem findet sie es nicht besonders appetitlich, wenn man damit etwa Essen berührt.

Tja, bei den Dreharbeiten von Staffel zwei wurde es nicht besser, wie Purnell kürzlich in einem Interview verraten hat. Der Finger ist noch immer am Start und sorgt am Set noch immer für jede Menge unangenehme Momente.

Den Interview-Ausschnitt könnt ihr euch hier ansehen:

Mittlerweile hat sich die Schauspielerin aber schon so an den Finger gewöhnt, dass sie abends daran denken muss, ihn abzulegen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Aus Sicht von Lucy ist sie aber auch stolz auf den ekelhaften Finger.

Immerhin sei er ein Teil des Wastelands, das Lucy für immer mit sich herumtragen würde. Selbst, wenn sie eines Tages zu ihrem Leben im Vault zurückkehren sollte, hätte sie immer diesen Finger eines zufälligen Ghouls als Erinnerung an ihre Abenteuer.

Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel von Fallout? Wie hat euch die erste Season der Serie gefallen?