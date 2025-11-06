Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Wir haben von LEGO vor Release bereits das große Black Friday-Set erhalten. Dabei handelt es sich um die Star Trek Enterprise aus Star Trek: The Next Generation. Mitsamt 3600 Teilen und 9 Minifiguren bekommen vor allem Fans der Serie hier für 400 Euro ein Display-Modell des beliebten Raumschiffs geboten. Wir haben es für euch gebaut und stellen es in dem Video vor.

Das Set war auch Eleens allererstes Bauerlebnis überhaupt und sie verrät euch, wie das abgelaufen ist.