Red Dead Redemption 2-Spieler baut eine der absurdesten Mods, die wir seit Langem gesehen haben und lässt Arthur als Ball durch die Gegend rollen - absolutes Chaos

Super Monkey Ball in RDR2 hatten wir definitiv nicht auf unserer 2025-Bingo-Karte.

Stephan Zielke
11.12.2025 | 18:34 Uhr

Wer braucht schon Pferde, wenn man auch lustig durch die Prärie kullern kann? Wer braucht schon Pferde, wenn man auch lustig durch die Prärie kullern kann?

Red Dead Redemption 2 hat viele Möglichkeiten, sich fernab der Hauptgeschichte zu beschäftigen. Aber ein Super Monkey Ball Minigame gehört eigentlich nicht dazu. Zumindest bis jetzt. Denn ein Modder hat jetzt genau das möglich gemacht – inklusive Bananen, Gyro-Steuerung und einem Arthur, der wie ein außer Kontrolle geratenes Spielzeug durch die Westernwelt rollt.

Keep Rollin im Wilden Westen

YouTuber Blurbs erfüllt regelmäßig Mod-Wünsche seiner Community. Dieses Mal hat er aber bekannte Streamer gefragt. Einer davon forderte: "Mach RDR2 zu Super Monkey Ball."

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Gesagt, getan. Nach ein paar Stunden Bastelarbeit steckte Arthur Morgan plötzlich in einer Kugel, die sich per Gyro-Steuerung steuern lässt. Damit allein wäre der Gag schon gelungen – aber der Mod geht noch weiter.

Blurbs baute kleine Bananen zum Einsammeln ein und eine zerstörerische Physik, dank der Arthur alles umnietet kann. Und das Ergebnis sieht genauso chaotisch aus, wie es klingt, insbesondere, wenn der Monkey-Ball-Mode plötzlich mitten in Zwischensequenzen losgeht.

Einhorn mit Schusswaffe? Klar, warum nicht

Die Monkey-Ball-Idee (ab Minute 14:09) war nur ein Projekt unter vielen. Für dasselbe Video setzte Blurbs auch folgende Wünsche um:

  • Ein “Gunicorn” – Pferde mit funktionierender Waffe auf der Stirn.
  • Dynamit, dass aussieht wie ein kleiner Dutch Van Der Linde.
  • Eine Waffe, die NPCs in Pferde verwandelt.
  • NPCs schlafen einfach ein, wenn Arthur mit ihnen redet.
  • Vögel die Dynamit fallen lassen, wenn Arthur unter ihnen steht.
Red Dead Redemption 2-Fan verwandelt Open World-Hit in Mortal Kombat und lässt Arthur gegen NPCs kämpfen – inklusive derber Finisher
von Stephan Zielke
Red Dead Redemption 2-Fan verwandelt Open World-Hit in Mortal Kombat und lässt Arthur gegen NPCs kämpfen – inklusive derber Finisher

Und zum großen Finale aktivierte Blurbs einfach alle Mods auf einmal. Der Affenball springt in den ungünstigsten Momenten an, während explosive Vögel angreifen und Pferde aus allen Richtungen entstehen und um sich feuern. Es ist ein komplettes Western-Chaos – aber herrlich anzusehen.

Habt ihr schon einmal RDR2 mit Mods gespielt – und was war das absurdeste Ergebnis?

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

