Red Dead Redemption 2-Spieler baut eine der absurdesten Mods, die wir seit Langem gesehen haben und lässt Arthur als Ball durch die Gegend rollen - absolutes Chaos

Wer braucht schon Pferde, wenn man auch lustig durch die Prärie kullern kann?

Red Dead Redemption 2 hat viele Möglichkeiten, sich fernab der Hauptgeschichte zu beschäftigen. Aber ein Super Monkey Ball Minigame gehört eigentlich nicht dazu. Zumindest bis jetzt. Denn ein Modder hat jetzt genau das möglich gemacht – inklusive Bananen, Gyro-Steuerung und einem Arthur, der wie ein außer Kontrolle geratenes Spielzeug durch die Westernwelt rollt.

Keep Rollin im Wilden Westen

YouTuber Blurbs erfüllt regelmäßig Mod-Wünsche seiner Community. Dieses Mal hat er aber bekannte Streamer gefragt. Einer davon forderte: "Mach RDR2 zu Super Monkey Ball."

1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Autoplay

Gesagt, getan. Nach ein paar Stunden Bastelarbeit steckte Arthur Morgan plötzlich in einer Kugel, die sich per Gyro-Steuerung steuern lässt. Damit allein wäre der Gag schon gelungen – aber der Mod geht noch weiter.

Blurbs baute kleine Bananen zum Einsammeln ein und eine zerstörerische Physik, dank der Arthur alles umnietet kann. Und das Ergebnis sieht genauso chaotisch aus, wie es klingt, insbesondere, wenn der Monkey-Ball-Mode plötzlich mitten in Zwischensequenzen losgeht.

Einhorn mit Schusswaffe? Klar, warum nicht

Die Monkey-Ball-Idee (ab Minute 14:09) war nur ein Projekt unter vielen. Für dasselbe Video setzte Blurbs auch folgende Wünsche um:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein “Gunicorn” – Pferde mit funktionierender Waffe auf der Stirn.

Dynamit, dass aussieht wie ein kleiner Dutch Van Der Linde.

Eine Waffe, die NPCs in Pferde verwandelt.

NPCs schlafen einfach ein, wenn Arthur mit ihnen redet.

Vögel die Dynamit fallen lassen, wenn Arthur unter ihnen steht.



Und zum großen Finale aktivierte Blurbs einfach alle Mods auf einmal. Der Affenball springt in den ungünstigsten Momenten an, während explosive Vögel angreifen und Pferde aus allen Richtungen entstehen und um sich feuern. Es ist ein komplettes Western-Chaos – aber herrlich anzusehen.

Habt ihr schon einmal RDR2 mit Mods gespielt – und was war das absurdeste Ergebnis?