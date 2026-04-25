LEGO-Bastler baut Motor an den Balrog, damit er Gandalf am laufenden Band verdrischt - und das wird mich verfolgen, wenn ich wieder Herr der Ringe schaue

Der Balrog verpasst Gandalf eine. Wieder und wieder.

Es wird nicht besser mit den Geschichten zu einem ganz speziellen Herr der Ringe-LEGO-Set. Die Rede ist von der Balrog-Buchstütze. An sich ist diese eine richtig coole Idee und vielseitig nutzbare Deko für Tolkien-Fans.



Allerdings ist direkt aufgefallen, dass es aus einem bestimmten Winkel aussieht, als würde der Dämon auf Gandalf pieseln. Tut er aber natürlich nicht. Er hält stattdessen eine Peitsche. Wie wir jetzt sehen, bietet aber auch die erstklassiges Comedy-Potenzial.

LEGO-Fan ruiniert eine meiner liebsten Filmszenen auf großartige Art

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Das gepostete Video kommentiert Reddit-User touthomme einfach nur mit den Worten: "Ich hatte ein bisschen Spaß mit dem Balrog-Set".

Das genau so lustige wie bescheuerte Video spricht auch ziemlich gut für sich selbst. Kein Wunder, dass es bereits über 5000 Upvotes gesammelt hat.

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Autoplay

Der Balrog hat wohl auch etwas Spaß, denn er peitscht dank des kreativen Umbaus Gandalf am laufenden Band aus. Reddit-User touthomme hat sich dafür richtig Mühe gegeben und eine Technic-Konstruktion ergänzt, bei der der Arm des Balrogs per Stange mit einem Motor verbunden ist. Das sorgt dafür, dass die fiese Kreatur ihren Arm mitsamt Peitsche nach vorne und hinten bewegt.

Der Körper des Dämons ist schon an sich beweglich, was dem Build entgegenkommt. Zudem bringt User TedPlan an, wie ein Minuspunkt des Sets hier nützlich war:

Endlich eine Verwendung für diese Schultern, die absolut keine Spannung haben.

touthomme antwortet darauf: "Ja, nicht? Ich war wirklich überrascht, wie locker diese sind." TedPlan kommentiert das mit: "Ich habe mich geärgert, als ich dieses Set gekauft habe und gedacht, ich hätte nur Pech gehabt beim Kauf des Sets, und dass nur meine Teile so lose sind. Die Reviewer haben nicht darüber geredet, wie lose diese Schultern sind."

Aber mal lockere Schultern beiseite: touthomme nimmt hier eine absolut legendäre Filmszene auf die Schippe. Gandalf, der sich dem Balrog entgegenstellt, ist einer der kultigsten Momente überhaupt. Und jetzt habe ich beim Gedanken daran nicht nur die Textzeile "A Balrog of Morgoth" aus dem Meme-Song "Taking the Hobbits to Isengard" im Kopf, sondern auch noch dieses Bild vom LEGO-Dämon dazu.

Was sagt ihr zu dieser Idee und habt ihr das Set vielleicht sogar bei euch im Bücherregal stehen?