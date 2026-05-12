LEGO Batman - Spielzeit: Legacy of the Dark Knight bietet abseits der Story wohl ordentlich Umfang

So viel Spielzeit nimmt LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight in Anspruch.

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Linda Sprenger
12.05.2026 | 15:20 Uhr

So viel Spielzeit bietet LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. So viel Spielzeit bietet LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight entführt uns ab dem 22. Mai in die Klemmbaustein-Variante von Gotham City. Dabei gehen wir nicht nur als Batman auf Verbrecherjagd, sondern dürfen auch Robin, Batgirl oder Catwoman steuern. Doch wie lange soll uns das LEGO Batman-Abenteuer eigentlich bei Laune halten?

So lange soll euch LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight beschäftigen

Offizielle Angaben zur Spielzeit gibt es zwar noch nicht, aber es kursieren bereits Gerüchte dazu. Erste Angaben zur Spieldauer des kommenden Fledermausmann-Abenteuers sollen laut Insider Gaming zuerst auf dem X-Account von LEGO Games News aufgetaucht sein:

  • Spielzeit für die Hauptstory: wohl rund 15 Stunden, aufgeteilt auf sechs Kapitel
  • Spielzeit für die 100%/Completionists: wohl mehr als 50 Stunden

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Wir haben zwar noch keine konkreten Infos zur Spielzeit zur Hand, abwegig klingen die oben genannten Angaben allerdings nicht. Mit einer Spielzeit von rund 15 Stunden für die Hauptstory und von über 50 Stunden für die Komplettierung des Abenteuers bewegt sich LEGO Batman im Vergleich zu anderen LEGO-Lizenztiteln definitiv im Rahmen.

Auch wenn sich die angebliche Gesamtspielzeit durchaus sehen lassen kann, so wäre das Bat-Abenteuer damit nicht das umfangreichste LEGO-Abenteuer: Die Story von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga beansprucht laut Howlongtobeat.com durchschnittlich etwa 19 Stunden. Wer hier alles erledigen will, ist satte 90 Stunden beschäftigt.

Deutlich kürzer fällt aber beispielsweise LEGO Horizon Adventures aus, das laut Howlongtobeat im Schnitt etwa 7 Stunden für die Hauptstory von euch einfordert und in etwa 16 Spielstunden komplett abgeschlossen ist.

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Abseits der Story wird euch Legacy of the Dark Knight übrigens mit Riddler-Rätseln fordern. Wer die Batman-Games der Arkham-Reihe von Rocksteady gezockt hat, wird jetzt entweder in Nostalgie schwelgen oder böse Flashbacks bekommen. Wie in den Arkham-Games sammelt ihr im Klemmbaustein-Abenteuer Riddler-Trophäen, die überall in Gotham versteckt sind. Um an sie zu kommen, müsst ihr allerdings stets ein Rätsel lösen.

Release und Plattformen: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 22. Mai 2026 für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie für den PC.

Wie sieht's bei euch aus: Habt ihr Bock auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight?

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Genre: Action

Release: 22.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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