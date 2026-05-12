Pearl Abyss will Crimson Desert "aufs nächste Level heben", nachdem das Open World-Abenteuer im März fast 200 Millionen Dollar eingespielt hat

Ein Finanzbericht zeigt, wie erfolgreich Crimson Desert wirklich ist und welche Pläne Pearl Abyss noch hat.

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Jonas Herrmann
12.05.2026 | 14:27 Uhr

Crimson Desert ist ein voller Erfolg für Pearl Abyss. Crimson Desert ist ein voller Erfolg für Pearl Abyss.

Crimson Desert ist schon jetzt einer der größten Hits des Jahres. Wie erfolgreich das Action-Adventure tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf den Finanzbericht von Publisher Pearl Abyss. Der verrät zudem, dass das Studio aktiv über DLCs und Erweiterungen nachdenkt.

DLCs gut möglich, Gewinne in Millionenhöhe

Am 19. März 2026 hat der südkoreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss mit Crimson Desert ein extrem ambitioniertes Open World-Spiel auf den Markt gebracht. Die Mühen haben sich offenbar gelohnt, wie der aktuelle Quartalsbericht des Unternehmens verrät.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Dieser bezieht sich auf die ersten drei Monate des laufenden Jahres, deckt also nur den Zeitraum unmittelbar nach dem Release von Crimson Desert ab. Dennoch sind die Zahlen extrem beeindruckend.

Alleine bis Ende März hat der Titel demnach knapp 180.000 US-Dollar eingespielt. Die Zahl von fünf Millionen verkauften Einheiten soll in weniger als einem Monat erreicht worden sein.

Die Verkäufe teilen sich dabei annähernd gleichmäßig zwischen dem PC und den Konsolen auf. Besonders erfolgreich war Crimson Desert in Nordamerika und Europa. Infolge des starken Starts sind auch die Gehaltskosten stark gestiegen. Offenbar wurden großzügige Erfolgsprämien an die Mitarbeiter*innen ausgezahlt.

Seit dem Release hat Pearl Abyss eine ganze Reihe kleinerer und größerer Updates für das Action-Adventure geliefert, die etwa die Performance verbessern und insgesamt für ein runderes Spielgefühl sorgen sollen. Weitere Patches dieser Art sollen folgen.

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Das ist aber noch nicht das Ende der Reise. Die Entwickler*innen schreiben nämlich auch:

"Darüber hinaus prüfen wir derzeit verschiedene Möglichkeiten, das Spiel auf die nächste Stufe zu heben, einschließlich DLC. Wir werden euch die Details mitteilen, sobald konkrete Pläne vorliegen."

Aktuell gibt es also noch keine handfesten Informationen, es sieht aber stark danach aus, als würde es in Zukunft DLCs und Erweiterungen für Crimson Desert geben. Worum es dabei gehen könnte oder wie diese neuen Inhalte aussehen könnten, ist natürlich noch völlig unklar.

Was würdet ihr euch für eine Erweiterung für Crimson Desert wünschen?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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