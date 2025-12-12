Läuft gerade Batman: Legacy of the Dark Knight - Das LEGO-Arkham hat einen Releasetermin
Batman: Legacy of the Dark Knight - Das LEGO-Arkham hat einen Releasetermin

Batman: Legacy of the Dark Knight - Das LEGO-Arkham hat einen Releasetermin

Jonas Herrmann
12.12.2025 | 03:28 Uhr

Auf den Game Awards wurde ein neuer Trailer zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight veröffentlicht, mit dem der Releasetermin bekannt gegeben wurde.

Das Open-World-Abenteuer erscheint demnach am 29. Mai 2026 für die PS5, die Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC.
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

