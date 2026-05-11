Große Panne bei Forza Horizon 6 und LEGO Batman: Beide Spiele waren bereits vor dem Release spielbar

Bei beiden sehnlich erwarteten Spielen gab es eine Datenpanne.

Aktuell sind zwei große Spiele im Anmarsch, auf die sich viele in der Community freuen: Forza Horizon 6 und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Offiziell sind beide Titel noch nicht erschienen, aber jetzt wurden sie wohl unabhängig voneinander komplett geleakt – und das ausgerechnet von den Entwicklern, beziehungsweise Publishern selbst, die offenbar Fehler beim Bereitstellen in digitalen Stores gemacht haben.

Forza Horizon 6 und LEGO-Batman auf Steam und im Xbox Store geleakt

Die Seite Insider Gaming berichtet über den Fall beim neuen Rennspiel von Playground Games. Anscheinend hat der Entwickler Tage vor Release ein unverschlüsseltes Repository mit Dateien auf Steam hochgeladen.

Die 155 GB waren ein gefundenes Fressen für die Cracking- und Leak-Community.

12:12 Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

Autoplay

Kaum verwunderlich tauchten kurze Zeit später im Netz bereits Screenshots und Videos aus dem Spiel auf. Leakern war es bereits möglich, das Spiel zu zocken. Einiges von dem Material wurde aber inzwischen wieder entfernt.

Dass es auch beim neuen LEGO Batman eine ähnliche Panne gab, ist tatsächlich ein merkwürdiger Zufall. Hier konnten Personen, die den Titel vorbestellt hatten, das neue Spiel bereits vor dem Release aus dem Xbox Store herunterladen, starten und spielen.

Hier berichtet beispielsweise Reddit-User Dramatic-Track-9935:

Also ich habe gerade das neue Lego Batman Legacy Of The Dark Knight-Spiel vorbestellt und als ich das gemacht habe, hat es mich den Titel downloaden lassen und als ich die Benachrichtigung bekommen habe, dass es "bereit zum Start" war, habe ich darauf geklickt und das ist passiert. Soll das passieren oder spiele ich verfrüht oder irgendwas?

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Anbei hat der verdutzte Fan Screenshots gepostet. Auch hier scheint also im Store was schiefgegangen zu sein. Der Fehler scheint nun aber via Patch gefixt worden zu sein (via X/Twitter Wario64). Wer also die Konsole nicht offline genommen hat, dürfte nicht mehr spielen können.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es einen solchen Fall gibt. Death Stranding 2-Files wurden ebenfalls Tage vor Release ohne entsprechende Verschlüsselung hochgeladen.

So oder so braucht ihr nicht mehr allzu lang zu warten, bis ihr die beiden aktuellen Spiele ganz regulär zocken könnt. Mit dem neuen LEGO Batman geht es im Early Access am 19. Mai los, ohne den drei Tage später, am 22. Mai. Für Forza Horizon 6 startet der Early Access sogar schon diesen Freitag, am 15. Mai. Ohne Vorabzugang müsst ihr euch noch bis zum 19. Mai gedulden.

Freut ihr euch auch schon auf einen der beiden Titel?