30% auf LEGO-Blumen: Gönnt eurer Mama einen unsterblichen Blumenstrauß zum Muttertag

Bei Amazon gibt es passend zum Muttertag diverse LEGO Blumen im Angebot.

Am 14. Mai 2023 ist Muttertag. Natürlich zeigt man seiner Mama jeden Tag das sie die beste Mama der Welt ist, aber an diesem Tag könnt ihr es nochmal besonders betonen! Wieso dann nicht mal mit einem etwas anderen Geschenk?

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell diverse LEGO Blumen mit bis zu 30% Rabatt schnappen. So kostet euch der wirklich schöne Bonsai nur 34,99€ statt der ursprünglichen 49,99€. Wenn ihr die schnelle Lieferung aktiviert kommt er sogar noch pünktlich zum Muttertag am Sonntag an!

Geschenk & Zeit zu zweit zugleich: LEGO Blumen

Die LEGO Blumen sehen wirklich toll aus!

Mit der Botanical Kollektion ist LEGO ein wahrer Erfolg gelungen. Die Blumen sind nicht nur am Muttertag beliebt, sondern auch als Deko für die eigenen vier Wände. Ehrlich gesagt muss ich auch gestehen, dass ich mir heute auch schon den Bonsai für mein Wohnzimmer bestellt habe.

Für den Muttertag sind die Blumen daher das ideale Geschenk. Ihr schenkt euren liebsten Müttern nicht nur einen einzigartigen Blumenstrauß, der für immer hält, sondern auch zeit zu zweit. Ideal könnt ihr das Geschenk damit verbinden, dass ihr Zeit mit eurer Mama verbringt und zusammen z.B. den Bonsai aufbaut. Das gibt einem ja schon fast ein nostalgisches Gefühl!

Ihr müsst euch hier nicht nur zwischen zwei Blumensträußen entscheiden, sondern habt gleich mehrere bei Amazon zur Auswahl:

Schnappt also jetzt zu und gönnt euch und eurer Mama am Muttertag ein schönes Geschenk und Quality Time! Wenn ihr euch für den Bonsai oder die Orchidee entscheiden solltet, erspart ihr eurer Mama sogar die ganze Pflege...