Neue LEGO Botanicals-Sets geleakt: Angeblich kommen schon bald 2 neue Pflanzen und eine davon könnte neue Bautechniken einführen

So sieht ein LEGO Botanicals-Blumenstrauß aus, es gibt aber auch noch unzählige andere Sets.

Echte Blumensträuße sind leider nicht von allzu langer Dauer und um lebendige Pflanzen im Topf müssen sich die Beschenkten kümmern. Als spannende Alternative entpuppen sich da schon seit geraumer Zeit die Pflanzen-Sets von LEGO. Die Botanicals-Reihe erfreut sich großer Beliebtheit und bekommt bald wohl schon Zuwachs.

2 neue LEGO Botanicals-Sets geleakt: Diese beiden Pflanzen sollen neu kommen

Der LEGO-Leaker mit dem Insta-Account lego_minecraft_goat lag in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Behauptungen rund um kommende LEGO-Sets richtig und hat vor drei Tagen wieder mal einen Leak rausgehauen. Ihm zufolge erscheinen zwei neue Botanicals-Sets im März, und er weiß wohl auch schon, welche.

1:05 Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür

Autoplay

Dem Leaker zufolge handelt es sich um diese beiden Botanicals-Sets:

Sonnenblumen-Bouquet: Es soll aus 686 Teilen bestehen und 59,99 Euro kosten.

Es soll aus 686 Teilen bestehen und 59,99 Euro kosten. Magnolien-Zweige: Dieses Set kommt angeblich mit 435 Teilen und kostet 49,99 Euro.

Hier seht ihr den zugrundeliegenden Post:

Bilder gibt es noch nicht von den neuen Pflanzen-Sets aus LEGO. Was ihr hier im Hintergrund seht, sind die bereits veröffentlichten LEGO-Sonnenblumen. Aus denen dürfte das entsprechende Bouquet zumindest zum Teil bestehen.

Eine echte Neu- und Besonderheit stellt hingegen das Magnolien-Set dar – sofern der Leak stimmt und es überhaupt wirklich erscheint. Wie zum Beispiel GameRant berichtet, gibt es bisher aber noch keinerlei Magnolien aus LEGO. Darum wird in diesem Fall damit gerechnet, dass wir komplett neue Teile und vielleicht auch ganz neue Bautechniken bekommen könnten.

Wann erscheinen die geleakten Sets wohl? Außer dem Release-Monat verrät der Leaker nichts. Aber bisher sind neue Botanicals-Sets von LEGO meist zu Beginn eines Monats veröffentlicht worden. Es wird also allgemein davon ausgegangen, dass die Magnolien-Zweige und das Sonnenblumen-Bouquet irgendwann direkt zu Beginn des März 2026 auf den Markt kommen.

Aber freut euch lieber nicht zu früh: Auch wenn die Chancen nicht schlecht stehen, dass der Leak stimmt, haben wir es hier trotzdem immer noch mit einem Leak zu tun. Bisher gibt es noch keinerlei offizielle Ankündigungen oder ähnliches dazu.

Wie findet ihr die Vorstellung der beiden neuen Botanicals-Sets? Glaubt ihr, der Leak stimmt?