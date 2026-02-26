"Das ist Kunst" - LEGO-Fan erschafft den perfekten Kreis und nutzt dafür nur ein Teil 14 mal

Der Kreis ist gleichzeitig genial und einfach. (Bild: PokeGrandMaster auf Reddit)

Aus LEGO kann man so ziemlich alles bauen, was man sich vorstellen kann. Aufgrund der Form der Steine sind runde Modelle aber oft besonders herausfordernd. Ein kreativer Fan macht es sich leicht und nutzt nur ein einziges Teil für seinen perfekten Kreis.

Perfekter LEGO-Kreis aus überraschenden Teilen

Ecken und Kanten sind ein wichtiger Teil der "LEGO-Ästhetik". Der Reiz besteht zumindest teilweise auch darin, verschiedenste Formen und Modelle durch cleveres Kombinieren und Anordnen der Bausteine nachzubilden.

0:45 Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

Eine der simpelsten Formen überhaupt ist wohl der Kreis und genau der lässt sich mit den in der Regel eckigen Steinen oft nur über Umwege erschaffen. Wie simpel es dann doch sein kann, zeigt der Reddit-User "PokeGrandMaster" in einem aktuellen Post.

Er hat nämlich einfach 14 "Beine" von LEGO-Minifiguren aufeinandergesteckt. Die Unterseite kann dabei direkt mit der Oberseite verbunden werden und da die Beine geneigt werden können, lässt sich so ein nahezu perfekter Kreis formen.

Den Post findet ihr hier:

Fast 3.000 Likes hat der Post mit dem kuriosen Modell in weniger als 24 Stunden gesammelt. Der User nennt seine Kreation "LEG O", also eine clevere Kombination aus dem Wort "Leg" (deutsch: Bein) und dem Buchstaben "O".

In den Kommentaren zeigen sich viele LEGO-Fans begeistert von dem einfachen, aber irgendwie auch genialen Aufbau. Ein User meint sogar, dass das Kunst sei und man es an die Wand hängen sollte.

Daneben gibt es zahlreiche Wortspiele, die sich leider nur schwer ins Deutsche übersetzen lassen. In jedem Fall scheint es einigen Usern schwerzufallen, den Anblick des Kreises "durchzustehen".

Wenig überraschend fühlen sich nicht wenige User auch an einen ganz bestimmten Horrorfilm erinnert, an den wir selbst am liebsten so selten wie möglich denken. Ein User weist zudem darauf hin, dass irgendwo ein Haufen Oberkörper herumliegt, aus denen ebenfalls etwas gebaut werden sollte.

Was sagt ihr zu dem Kreis? Genial oder doch zu simpel?