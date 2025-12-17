Läuft gerade Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür
Peter Bathge
17.12.2025 | 11:25 Uhr

Lego startet mit der dem Set Shopping Street 11371 in das Jahr 2026. Das neue Modular Building bietet 3.456 Teile, europäische Architektur und komplexe Bautechniken.

Der Startschuss für den Verkauf des Store-exklusiven Sets fällt am 3. Januar 2026, der Preis beträgt rund 250 Euro. Die Einkaufsmeile beziehungsweise Shopping Street bricht mit der starren Blockbauweise früherer Baukästen. Ähnlich wie das Boutique Hotel nutzt das Modell schräge Wände und raffinierte Geometrien, um eine organische Stadtansicht zu erzeugen.

Auf drei Etagen verteilen sich ein zweistöckiges Musikgeschäft für Marching-Band-Bedarf, ein Möbelgeschäft inklusive Werkstatt sowie eine Dachwohnung samt Garten und Taubenschlag. Sieben Minifiguren beleben die Szenerie.
