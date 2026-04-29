Eines meiner absoluten Lieblingsbrettspiele könnte als LEGO-Set kommen und die Entwürfe sehen einfach klasse aus

Das Spielmaterial für das LEGO-Carcassonne im Überblick. (© Lincoln SixBricks/LEGO Ideas)

Wenn ich meine absoluten Lieblingsbrettspiele aufzählen müsste, wäre Carcassonne auf jeden Fall dabei. Der im Jahr 2000 beim Hans im Glück-Verlag erschienene Titel von Autor Hans-Jürgen Wrede gehört neben Catan zu den ganz großen modernen Brettspiel-Klassikern, verkaufte sich millionenfach und kommt bis heute auch im Hause Veltin regelmäßig auf den Tisch.

Ziel des Spiels ist es, aus Plättchen eine Landschaft zusammen zu puzzeln und dann mit den eigenen Figuren mithilfe der auf den Plättchen abgebildeten Wegen, Städten und Klöstern möglichst viele Punkte zu machen.

Das ist sowohl extrem zugänglich, als auch nach zig Partien noch spannend, zumal man mit zig optional erhältlichen Erweiterungen noch sehr viel Würze und Abwechslung ins Spiel bringen kann. Ein echter Klassiker eben.

5:24 Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert

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Tobias Veltin Im Elternhaus von Tobi wurden – und werden immer noch – regelmäßig Brettspiele gespielt, weswegen er schon sehr früh damit in Kontakt kam. Nach einer längeren Pause, in der Brettspiele für ihn überhaupt kein Thema waren, entdeckte er seine Leidenschaft für analoge Spiele Anfang 2016 bei einer launigen Runde bei Tech-Kollege Mirco wieder.

Wunderschöne Details auf 49 LEGO-Plättchen

Und genau dieser Klassiker könnte offenbar bald auch als LEGO-Set kommen. Zumindest wurde die Idee von Baumeister LincolnSixBricks bei LEGO Ideas gepitcht. Und mir gefallen die dort präsentierten Entwürfe bereits ausgesprochen gut.

Ich mag vor allem, mit wie viel liebevollen Details die Plättchen ausgestattet sind. Bei einer zusammengepuzzelten Stadt lässt sich beispielsweise eine Kathedrale erkennen, auf manchen Wegteilen kleine lauschige Seen.

Die Plättchen lassen sich dann ganz normal aneinanderpuzzeln, grundsätzlich funktioniert das LEGO-Carcassonne genau wie die berühmte Brettspielvorlage. Das Basispiel besteht aus 49 Plättchen, soll über 3400 Teile haben und für 2 bis 6 Personen spielbar sein. Und wer mag, kann sich eine zusammengesetzte Landschaft mithilfe von entsprechenden Rahmenteilen an die Wand hängen.

Ich sehe allerdings ein Problem: Bei Carcassonne werden die Landschaftsplättchen als verdeckte Stapel bereit gelegt, im eigenen Zug nimmt man sich dann jeweils ein Plättchen und puzzelt es an. Das ist mit einer 3D-Version natürlich nur schwer möglich und könnte etwas umständlich sein.

Nichtsdestotrotz kann ich mir sehr gut vorstellen, ein LEGO-Carcassonne zu kaufen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Aktuell hat das Set knapp 850 Supporter, um in die Review-Phase bei LEGO zu kommen, werden aber 10.000 benötigt. Genügend Zeit dafür ist immerhin noch.

Carcassonne ist nicht die einzige Brettspiel-Legende, der bei LEGO Ideas als Klemmbaustein-Umsetzung gepitcht wird. Unter anderem habe ich dort auch Catan und Azul gesehen, die auf Community-Unterstützung warten.

Sollte es nicht mit einer LEGO-Version klappen, kann ich euch aber auch die Vorlagen nur wärmstens ans Herz legen. Es mag heutzutage modernere und möglicherweise auch hübschere Brettspiele geben – aber ihr Klassiker-Status kommt nicht von ungefähr.

Was sagt ihr: Wäre ein LEGO-Carcassonne auch was für euch?