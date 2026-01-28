Carcassonne Labyrinth: Zwei der größten Brettspiel-Namen überhaupt machen gemeinsame Sache und das Ergebnis sieht richtig cool aus

Das erste Video zu Carcassonne Labyrinth zeigt noch Prototypenmaterial. Bis zur Veröffentlicht im September kann es also noch Anpassungen geben. (Bildquelle: Ravensburger / www.youtube.com/watch?v=R_Rno1fsZJA&t)

"Carcassonne" und "Das verrückte Labyrinth" gehören in der Brettspiel-Szene zu den bekanntesten und klangvollsten Namen überhaupt und selbst wer nichts mit Brettspielen am Hut hat, dürfte von ihnen schon mal etwas gehört haben.

Beide Klassiker feiern in diesem Jahr Jubiläum – Carcassonne wird 25, Das verrückte Labyrinth 40. Passend dazu haben sich die beiden herausgebenden Verlage Ravensburger und Hans im Glück zusammengetan und veröffentlichen 2026 ein Brettspiel, das die Mechaniken der beiden Vorlagen miteinander kombiniert. Der Name: Carcassonne Labyrinth.

Wie das aussehen wird, zeigt direkt der erste Trailer:

Carcassonne Labyrinth: Offizielles Video zum Brettspiel zeigt, wie die Fusion der beiden Klassiker funktioniert

So funktioniert Carcassonne Labyrinth

Im oben verlinkten Video vom offiziellen YouTube-Kanal des Ravensburger Verlags gibt es bereits einen ersten groben Überblick über die Regeln. Ähnlich wie beim verrückten Labyrinth müsst ihr auch in dieser Version Teile in ein Raster schieben, um so Wege zu bilden, über die eure Figur dann zu bestimmten Gegenständen laufen kann.

Sind die Gegenstände erreicht, dürft ihr euch das passende Plättchen nehmen, ebenso wie das Plättchen, das aus dem Raster herausgeschoben wurde. Damit könnt ihr dann in eurem eigenen Spielebereich eine kleine Landschaft puzzlen, bei denen Stadtfelder an Stadtfelder und Wege an Wege grenzen müssen – ganz wie in Carcassonne also.

Am Ende des Spiels werden alle gesammelten Spielmaterialien übereinander gestapelt und die Person mit dem höchsten Stapel gewinnt. Die Redakteure deuten im Video bereits an, dass für erfahrene Spieler*innen über spezielle Plättchen noch Zusatzregeln ins Spiel kommen können, was den Langzeitreiz deutlich erhöhen dürfte.

Der Release von Carcassonne Labyrinth soll im September 2026 erfolgen, einen Preis gibt es noch nicht.

Ersteinschätzung der Redaktion Tobias Veltin Zugegeben: Obwohl ich sowohl Carcassonne als auch Das verrückte Labyrinth sehr mag und immer noch regelmäßig spiele, musste ich mit den Augen rollen, als ich die Ankündigung des Fusions-Brettspiels las. Schließlich besteht bei bekannten Marken immer die Gefahr, dass eine Kombination höchstens halbgar wird und nur von den großen Namen lebt. Nachdem ich aber das Video gesehen habe und mich etwas ausführlicher mit Carcassonne Labyrinth beschäftigt habe, bin ich zuversichtlich, dass das ein echt cooles Crossover werden könnte. Denn beide Mechanismen werden zu nahezu gleichen Teilen eingebunden, es gibt sowohl ein großes Brett mit Interaktion als auch eine eigene kleine Auslage und auch optisch macht der Titel mit der bekannten Carcassonne-Optik einiges her. Außerdem hat mich die Erwähnung der Erweiterungsplättchen schon neugierig gemacht. Wie gut sich das letztendlich spielt, muss man natürlich abwarten, ich werde das Ganze im September aber sicherlich mal ausprobieren und bin jetzt schon gespannt.

Was sagt ihr zum Carcassonne-Labyrinth-Crossover? Klingt das spannend für euch oder bleibt ihr lieber bei den Originalen?