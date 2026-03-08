Ein LEGO-Baumeister baut Siedler von Catan aus Steinen – es funktioniert wie das Original, sieht fantastisch aus und sein Sohn will nie wieder eine andere Variante benutzen

Brettspiel-Fans können sich sogar aktiv dafür einsetzen, dass das Modell zum Set wird.

Jonas Herrmann
08.03.2026 | 18:31 Uhr

Das LEGO-Brettspiel ähnelt dem Original stark. (Bild: Honey.Brickz) Das LEGO-Brettspiel ähnelt dem Original stark. (Bild: Honey.Brickz)

Mit Monkey Palace und Recreate bietet LEGO schon jetzt eigene Brettspiele, in denen die Bausteine auf kreative Art und Weise genutzt werden. Ein Fan hat nun den Brettspiel-Klassiker Siedler von Catan komplett funktionsfähig nachgebaut.

Siedler von Catan komplett aus LEGO

Die Siedler von Catan dürfte wohl auch den größten Brettspiel-Muffeln ein Begriff sein. Im mittlerweile 30 Jahre alten Titel geht es darum, auf der namensgebenden Insel Catan Siedlungen zu errichten. Das Brettspiel wurde 1995 mit dem Titel "Spiel des Jahres" ausgezeichnet und hat mehrere Erweiterungen erhalten.

Video starten 0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Ein Fan des Spiels ist offenbar auch der aus Augsburg stammende LEGO-Baumeister Honey.Brickz. Der hat nämlich eine komplett spielbare Version von Catan, wie das Spiel mittlerweile heißt, aus LEGO-Steinen errichtet.

Sein Modell hat er unter anderem auf der Messe Schwabenstein in Stuttgart ausgestellt, wo es viele Leute begeistern konnte. Ein Video auf Instagram zeigt verschiedene Ausschnitte und Eindrücke des Sets:

Genau wie die Vorlage ist auch die LEGO-Version modular aufgebaut. Sie kann also ganz einfach auseinander- und wieder zusammengebaut werden. Insgesamt wurden knapp unter 5000 Teile verbaut. Wenn das Spiel gerade nicht genutzt wird, kann es als 3D-Bild an die Wand gehängt werden.

Wie Honey.Brickz schreibt, war der wahre Test für sein Modell das erste Spiel mit seinem Sohn. Der ist davon so begeistert, dass er jetzt nur noch mit der LEGO-Variante spielen will. Bisher handelt es sich um ein einzelnes Modell, in Zukunft könnte sich das aber ändern.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
Ihr dachtet, das Riesenpferd aus Zelda BotW ist groß? Dieses Pferd aus der echten Welt kommt da auf jeden Fall nah dran
von David Molke
2
"Master Laptop" wird von 12.000 Fans für seine 25 Anschlüsse und 2(!) Laufwerke gefeiert - das genaue Gegenteil des heutigen Slim-Trends
von David Molke
3
LEGO-Fan kauft Millennium-Falken auf Facebook, stellt fest dass 2000 Teile fehlen - LEGO gibt seltenen Fabrikfehler zu und schickt sie ihm
von Jonas Herrmann

Der Baumeister hat sein Brettspiel nämlich auch bei LEGO Ideas eingereicht. Dort hat es schon jetzt mehr als 5.500 Unterstützer gesammelt. Wenn es in den nächsten 580 Tagen insgesamt auf mindestens 10.000 Unterstützer kommt, wird es von LEGO geprüft und möglicherweise in ein "richtiges" Set verwandelt.

Wie gefallen euch die Idee und die Umsetzung? Würdet ihr ein solches Set kaufen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde

vor 6 Minuten

Playstation-Fan findet findet fast brandneue PS3 im Müll, mit der nicht mal 4 Tage gespielt wurde
Resident Evil Requiem-Fan hat herausgefunden, was Grace zu Beginn im Hotel auf ihrem Laptop liest - und die Antwort sorgt in der Community für Schmunzeln

vor 26 Minuten

Resident Evil Requiem-Fan hat herausgefunden, was Grace zu Beginn im Hotel auf ihrem Laptop liest - und die Antwort sorgt in der Community für Schmunzeln
Ein LEGO-Baumeister baut Siedler von Catan aus Steinen – es funktioniert wie das Original, sieht fantastisch aus und sein Sohn will nie wieder eine andere Variante benutzen

vor 57 Minuten

Ein LEGO-Baumeister baut Siedler von Catan aus Steinen – es funktioniert wie das Original, sieht fantastisch aus und sein Sohn will nie wieder eine andere Variante benutzen
Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?   3     3

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2: Spieler findet nach 9 Story-Durchläufen neue Art, durch die Open World zu reisen - Kennt ihr diese Methode schon?
mehr anzeigen